Δένδιας: Η τουρκική προκλητικότατα στο επίκεντρο της συζήτησης με τον Αιγύπτιο ομόλογο του

Η ιδιαίτερα στενή σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Αιγύπτιο ομόλογο του Σάμεχ Σούκρι, στο περιθώριο της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, ακολούθησε τριμερής συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου με τη συμμετοχή του Κύπριου ΥΠΕΞ Νίκου Χριστοδουλίδη.

Κατά τη διάρκεια του τετ α τετ Δένδια-Σούκρι ανταλλάχθηκαν απόψεις για την τουρκική συμπεριφορά, καθώς και για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών να εκφράζει ευγνωμοσύνη για τη στήριξη που παρέχουν η Ελλάδα και η Κύπρος, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα βασικό θέμα που τέθηκε επί τάπητος ήταν οι σχέσεις με την Τουρκία. Παίρνοντας τη σκυτάλη, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε ενδελεχώς στις παραβατικές ενέργειες της Τουρκίας, φέρνοντας ως παράδειγμα την πλέον πρόσφατη, κατά την οποία σκάφη του τουρκικού λιμενικού κινήθηκαν ιδιαίτερα απειλητικά εναντίον σκαφών του ελληνικού λιμενικού. Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη ενέργεια δόθηκαν οδηγίες για να πραγματοποιηθεί έντονη διαμαρτυρία προς τις τουρκικές Αρχές.

Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος υπουργός αναφέρθηκε στον δεύτερο γύρο των επαφών μεταξύ του αιγυπτιακού και του τουρκικού ΥΠΕΞ και ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους δεν υπάρχει προοπτική εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Όπως τόνισε, μάλιστα, ένας βασικός όρος για την εξομάλυνση των σχέσεων είναι η παύση της επιθετικής συμπεριφοράς της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου.

Κατά την τριμερή συνάντηση των υπουργών Ελλάδας-Κύπρου- Αιγύπτου έγινε αναφορά στα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν στην τριμερή συνεργασία, υπογραμμίσθηκε η ανάγκη δημιουργίας μόνιμης γραμματείας, η οποία θα επιφορτιστεί την εφαρμογή των αποφάσεων των Συνόδων Κορυφής. Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε ότι η προσεχής τριμερής συνάντηση κορυφής, η οποία θα λάβει χώρα στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, θα είναι η ένατη συνάντηση από το 2014, κάτι που υποδηλώνει τις τακτικές και στενές επαφές σε όλα τα επίπεδα. Πέρα από τα προγράμματα τριμερούς συνεργασίας, έγινε επίσης συζήτηση για τη στάση της Τουρκίας και τον ρόλο της στην Λιβύη. Τέλος, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Συρία και στο Ιράκ.

