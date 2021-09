Αθλητικά

Ρόμα – Μουρίνιο: Ο Πορτογάλος τεχνικός σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

Η Ρόμα βρίσκεται μόλις 3 βαθμούς από την κορυφή και ο Μουρίνιο πέτυχε ακόμη ένα ρεκόρ στην Ιταλία.

Η εποχή του Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρόμα έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά. Οι Ρωμαίοι μετά από πέντε αγωνιστικές βρίσκονται στη 3η θέση και μόλις τρεις βαθμούς από την πρωτοπόρα Νάπολι.

Ο Πορτογάλος τεχνικός μετά την νίκη επί της Ουντινέζε με 1-0 στο «Ολίμπικο», ισοφάρισε ένα… μεγάλο ρεκόρ. Έφτασε τα 41 εντός έδρας παιχνίδια αήττητος στη Serie A από τη θητεία του στην Ιντερ και τη Ρόμα.

Με αυτή την επίδοση έπιασε τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι που την περίοδο 2015-17 είχε 41 εντός έδρας παιχνίδια αήττητος με τη Γιουβέντους, από τότε που οι νίκες δίνουν τρεις βαθμούς.

Επομένως απέναντι στην Έμπολί στις 3 Οκτωβρίου ο Μουρίνιο θα έχει την ευκαιρία να φτάσει σε ένα ιστορικό ρεκόρ για τη Serie A

