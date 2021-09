Τεχνολογία - Επιστήμη

Αμερική: Βρέθηκαν οι αρχαιότερες πατημασιές ανθρώπων

Βρέθηκαν οι αρχαιότερες πατημασιές ανθρώπων στην Αμερική ηλικίας 23.000 ετών, ανατρέποντας τα έως τώρα δεδομένα για τους πρώτους κατοίκους της.

Πατημασιές που χρονολογούνται πριν από 21.000 έως 23.000 χρόνια και βρέθηκαν στο Εθνικό Πάρκο Γουάιτ Σαντς στο νότιο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ παρέχουν τις αρχαιότερες σαφείς ενδείξεις ανθρώπινης παρουσίας στην ήπειρο της Αμερικής. Κρίνοντας από το μέγεθός τους, εκτιμάται ότι πρόκειται κυρίως για πατημασιές εφήβων και παιδιών, ενώ υπάρχουν, επίσης, αποτυπώματα από ζώα όπως μαμούθ, λύκους, πουλιά κ.ά.

Τα αποτυπώματα, τα οποία σχηματίστηκαν σε μαλακή λάσπη στην άκρη μίας ρηχής λίμνης που υπήρχε τότε και στη συνέχεια απολιθώθηκαν, δείχνουν ότι υπήρχαν άνθρωποι στην Αμερική νωρίτερα από ό,τι θεωρείτο έως τώρα και μάλιστα στην κορύφωση του τελευταίου κύκλου παγετώνων, δηλαδή πριν λιώσουν οι πάγοι. Έως τώρα θεωρείτο ότι οι πρώτοι άνθρωποι εισήλθαν στην Αμερική από τον βορρά πριν περίπου 16.000 χρόνια, αφότου είχαν λιώσει οι πάγοι, κάτι που είχε διευκολύνει τη μετανάστευσή τους από την Ασία.

Συνεπώς, η νέα ανακάλυψη μεταθέτει την πρώτη ανθρώπινη παρουσία τουλάχιστον 7.000 χρόνια νωρίτερα και καθιστά πιθανό ότι υπήρξαν μεταναστευτικά κύματα προς την Αμερική, για τα οποία τίποτα δεν είναι γνωστό μέχρι σήμερα. Είναι πιθανό ότι αυτοί οι πρώιμοι πληθυσμοί εξαφανίστηκαν χωρίς να αφήσουν άλλα ίχνη.

Οι ερευνητές της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και αμερικανικών πανεπιστημίων (Κορνέλ, Αριζόνα και Μπούρνεμουθ), οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Science», δήλωσαν ότι «η νέα μελέτη παρέχει την πρώτη -πέρα από κάθε αμφισβήτηση- ένδειξη μίας διαρκούς ανθρώπινης παρουσίας στην Αμερική χιλιάδες χρόνια νωρίτερα από ό,τι οι περισσότεροι αρχαιολόγοι θεωρούσαν πιθανό έως τώρα».

Κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα οι Αμερικανοί αρχαιολόγοι διαμόρφωσαν την κυρίαρχη άποψη ότι ο λεγόμενος πολιτισμός Κλόβις (ονομασία τοποθεσίας, επίσης, στο Νέο Μεξικό) ήταν ο πρώτος στην Αμερική πριν περίπου 11.000 έως 13.000 χρόνια. Επρόκειτο για κυνηγούς μεγάλων θηραμάτων που πιστεύεται ότι είχαν διασχίσει τον παγωμένο τότε πορθμό του Βερίγγειου, που αποτελούσε μία γέφυρα ανάμεσα στη Σιβηρία και την Αλάσκα, σε μία εποχή που η στάθμη της θάλασσας ήταν πολύ χαμηλότερη.

Από τη δεκαετία του 1970 αυτή η «ορθόδοξη» άποψη άρχισε να αμφισβητείται, σταδιακά όλο και πιο έντονα, καθώς άρχισαν να έρχονται στο φως ενδείξεις για ανθρώπινη παρουσία πριν 14.500 χρόνια χρόνια στο Μόντε Βέρντε της Χιλής, πριν 15.000 χρόνια στο Μπάτερμιλκ Κρικ του κεντρικού Τέξας και πριν 16.000 χρόνια στο Κούπερ' ς Φέρι του Αϊντάχο των ΗΠΑ. Ενώ υπήρξε και μία επίμαχη και πανταχόθεν αμφισβητούμενη μελέτη στο «Nature» που ισχυριζόταν ότι ίχνη ανθρώπων στην Καλιφόρνια είχαν ηλικία 130.000 ετών!

