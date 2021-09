Υγεία - Περιβάλλον

Δράμα: αρνητής κορονοϊού πέθανε επειδή δεν πήρε αντιβίωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Δράμα έχει τεθεί από σήμερα σε καθεστώς mini lockdown. Η περιγραφή του αντιπεριφερειάρχη για την κατάσταση με τους αρνητές στην πόλη.

Συγκλονίζουν τα στοιχεία που έρχονται καθημερινά στο φως της δημοσιότητας με τους αρνητές που νοσούν από κορονοϊό και δε δέχονται είτε να λάβουν αγωγή ή ακόμα και να διασωληνωθούν.

Στην "πρωταθλήτρια” στις εκδηλώσεις αντιεμβολιαστών, Δράμα, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, Γιώργο Παπαδόπουλο, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός 60χρονου αρνητή, στον οποίο αν και χορηγήθηκε αντιβίωση, εκείνος δεν την έλαβε, με αποτέλεσμα να … χάσει τη ζωή του!

Όπως είπε ο ίδιος στο GRTIMES , αναφερόμενος στα ποσοστά εμβολιασμού, ο κ. Παπαδόπουλος σημειώνει πως "είναι ιδιαίτερα χαμηλά, διότι δυστυχώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που δεν πιστεύουν ότι το εμβόλιο είναι ο μόνος τρόπος να επιστρέψουμε σε μια κανονική ζωή. Μόλις παραβρέθηκα σε κηδεία ενός 60χρονου αρνητή, ο οποίος ενώ νόσησε και του χορήγησαν αντιβίωση, εκείνος δεν την πήρε!".



400 θάνατοι από κορoνοϊό, στη Δράμα

Ο κ. Παπαδόπουλος έκανε λόγο για… πρωταθλητισμό στη Δράμα όσον αφορά τις εκδηλώσεις των αντιεμβολιαστών.

"Γνωρίζετε επίσης ότι η Δράμα είναι πρωταθλήτρια στις εκδηλώσεις των αντιεμβολιαστών. Και είναι περίεργο να αρνούνται κάποιοι τον κορονοϊό μέχρι σήμερα, διότι η περιοχή μας από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα, μετρά πάνω από 400 θανάτους"!.

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα στις 6 το πρωί οι Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καστοριάς και Ξάνθης, μπαίνουν σε καθεστώς μίνι – lockdown.

Ειδήσες σήμερα:

Λέκκας για το μπαράζ σεισμών στη Θήβα: είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο (βίντεο)

Γυναικοκτονία στην Ρόδο - Θείος δράστη: δεν φταίει μόνο ο δολοφόνος, δεν ήταν “τέρας”… (βίντεο)

Καιρός: παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν στην βόρεια Ελλάδα

Πηγή: grtimes.gr