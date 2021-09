Life

Φιλιππίδης - Δημητρακόπουλος: το τεκμήριο της αθωότητας κι οι “μηνύσεις” στις καταγγέλλουσες (βίντεο)

Σε έντονο ύφος η συζήτηση της Φαίης Σκορδά, στο “Πρωινό” με τον ποινικολόγο, που ανέλαβε την υπεράσπιση του καλλιτέχνη. Τι είπε για τις τρεις ηθοποιούς και για την κατάσταση του Πέτρου Φιλιππίδη στην φυλακή.

Την υπεράσπιση του Πέτρου Φιλιππίδη ανέλαβε, μαζί με γνωστή δικηγόρο της Θεσσαλονίκης, ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, όπως ανακοίνωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου βρέθηκε προσκεκλημένος για την πολύκροτη υπόθεση της γυναικτονίας στην Ρόδο.

Όπως είπε ο κ. Δημητρακόπουλος, αποσαφηνίζοντας φήμες και πληροφορίες που ακούγονταν τον τελευταίο καιρό, ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν πρόκειται να κινηθεί νομικά με οιονδήποτε τρόπο έναντι των τριών ηθοποιών που έχουν κάνει καταγγελία σε βάρος του, δηλαδή των Άννας-Μαρίας Παπαχαραλάμπους, Πηνελόπης Αναστασοπούλου και Λένας Δροσάκη.

Σε μια συζήτηση που έγινε σε υψηλούς τόνους ανάμεσα στον Μιχάλη Δημητρακόπουλο και την Φαίη Σκορδά, ο δικηγόρος, ερωτηθείς από τον Γιώργο Λιάγκα, αποκρίθηκε ότι «η ψυχολογική κατάσταση του Πέτρου Φιλιππίδη, δεν είναι καλή, όπως δεν είναι κάθε ανθρώπου που βρίσκεται στην φυλακή», προσθέτοντας με νόημα ότι «στα δύσκολα καταλαβαίνεις ποιοι είναι οι πραγματικοί σου φίλοι και ποιοι όχι».

«Ε, δεν θα στεναχωρηθούμε κιόλας που δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση», είπε η Φαίη Σκορδά για να της απαντήσει ο κ. Δημητρακόπουλος «Δεν σας είπα να στενοχωρηθείτε ούτε να μην στενοχωρηθείτε. Σε δύσκολη στιγμή μπορεί να βρεθεί ο καθένας. Τότε είναι δίπλα στον άνθρωπο αυτόν μόνο η μάνα και ο δικηγόρος του. Όλοι οι άλλοι είναι εκεί για τα στιγμιαία φλας και την δημοσιότητα».

Σε έντονο ύφος συνεχίστηκε ο διάλογος του δικηγόρου με την παρουσιάστρια, η οποία είπε πως «είναι στιγμή της Δικαιοσύνης» και τον ποινικολόγο να απαντά πως «δεν είναι δύσκολη στιγμή, είναι στιγμή της δικαιοσύνης. Έχουμε νομικό πολιτισμό στην Ελλάδα. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Πρέπει να καταδικαστεί κάποιος, να το πει η Δικαιοσύνη ότι είναι βιαστής. Μετά από τότε μπορεί ο καθένας να τον πει βιαστή. Κρατήστε μια επιφύλαξη. Να τον λέτε κατηγορούμενο, ότι αντιμετωπίζει βαρύτατα αδικήματα είναι άλλο και να εκφράζετε τα συναισθήματα σας, ακόμη και να βρίζετε σε λογικά και επιτρεπτά από το νόμο πλαίσια, αυτό ναι, αλλά αν δεν καταδικαστεί κάποιος, δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι βιαστής. Αν αθωωθεί, τότε;».

Μάλιστα, ανέφερε ως παράδειγμα την υπόθεση που είχε χειριστεί από το 2004 και μετά, με το τροχαίο των Κεντέρη και Θάνου, τους οποίους όπως είπε «τότε είχαν κρεμάσει όλοι», τονίζοντας ότι αργότερα η ελληνική Δικαιοσύνη τους αθώωσε.

Νωρίτερα, η συζήτηση με τον πονικολόγο αφορούσε την γυναικοκτονία στην Ρόδο και τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού και των Αρχών για να προστατευθούν γυναίκες που καταγγέλλουν κακοποιήσεις.

Ανέφερε μάλιστα περίπτωση, με θύμα κόρη εισαγγελέα, που δεν μπορούσε να προστατευθεί απο τις οχλήσεις πρώην συντρόφου της ουτε καν μετά την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων, με τον ίδιο τελικως να απειλεί, αν και δεν τον τιμά ούτε ειναι αυτό που παρακινεί άλλους να κάνουν, να απειλεί με χειροδικία τον ενοχλητικό άνδρα.

Στην συζήτηση υπήρξε και πάλι ένταση ανάμεσα στον Μιχάλη Δημητρακόπουλο και την Φαίη Σκορδά, με αφορμή την επιμονή της παρουσιάστριας ότι πρέπει να προβλεφθεί ειδικό πλαίσιο ποινών για την γυναικοκτονία και να διαχωριστεί από την ανθρωποκτονία.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόστπασμα:

