Χανιά: Ο "καπετάνιος της θαλαμηγού" αποδείχθηκε απατεώνας!

Η εγκληματική δράση του επιτήδειου, σταμάτησε όταν πήγε να εισπράξει την επιταγή που είχε καταφέρει να αποσπάσει από ένα εκ των θυμάτων του.

Υπόθεση απάτης σε βάρος επιχειρηματιών εστίασης στην περιοχή της Κισάμου Χανίων, για την οποία συνελήφθη ένας άνδρας, εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές. Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, κατηγορείται για απάτη και δύο απόπειρες απάτης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς επικοινώνησε τηλεφωνικά με τρεις ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και προσποιήθηκε τον καπετάνιο θαλαμηγού, η οποία θα κατέπλεε στο λιμάνι της Κισσάμου και εν συνεχεία οι επιβάτες της θα γευμάτιζαν στις επιχειρήσεις των παθόντων. Για το σκοπό αυτό ο συλληφθείς υπέδειξε στους επιχειρηματίες να καταβάλουν χρηματικό αντίτιμο, το οποίο θα τους επέστρεφε αργότερα, για την αγορά συγκεκριμένου κρασιού που ο ίδιος θα τους προμήθευε.

Η δράση του έλαβε τέλος όταν ο ημεδαπός πήγε σε ταχυδρομικό κατάστημα της περιοχής Βραχατίου Κορινθίας, επιχειρώντας να εισπράξει ταχυδρομική επιταγή τριακοσίων ευρώ, που είχε καταβάλει ένας εκ των παθόντων.

Κατόπιν ενημέρωσης από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου στο Αστυνομικό Τμήμα Βέλου-Βόχας, εντοπίστηκε και συνελήφθη, κατά τον χρόνο που παραλάμβανε την επιταγή από το ταχυδρομικό κατάστημα. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, το οποίο σύμφωνα με την αστυνομία χρησιμοποιούσε για την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

