Σεισμός στο Γαλαξίδι

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στο Γαλαξίδι. Ο χάρτης με το μέγεθος και το επίκεντρο.

Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:30 στο Γαλαξίδι.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου της Αθήνας, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,3 της κλίμακας Ρίχτερ με εστιακό βάθος δέκα χιλιομέτρων.

Το επίκεντρο του σεισμού σημειώθηκε στα 17 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Γαλαξίδι.

