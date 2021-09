Οικονομία

Παπαθανάσης για ΔΕΗ: Στη σωστή κατεύθυνση η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΔΕΗ χρειάζεται υγιή κεφάλαια για να αναπτυχθεί, υπογράμμισε ο Παπαθανάσης. Για άθλια μεθόδευση ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ έκανε λόγο ο Σκουρλέτης.

«Σήμερα η ΔΕΗ βρίσκεται σε μια αναπτυξιακή πορεία. Αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο, σταματά ο λιγνίτης, μπαίνει σε παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χρειάζεται κεφάλαια, δεν είναι πλέον μια επιχείρηση που το δημόσιο βάζει λεφτά. Χρειάζεται υγιή κεφάλαια για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να προσφέρει καλές υπηρεσίες προς τους Έλληνες πολίτες», δήλωσε στον ρ/σ της Θεσσαλονίκης Status Fm 107.7 ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, με αφορμή την ανακοίνωση της ΔΕΗ για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου συνολικού ύψους 750 εκατομμυρίων παραχωρώντας ένα ακόμη 17% του ποσοστού της.

«Η ΔΕΗ πριν από δύο χρόνια βρισκόταν πραγματικά στο χείλος καταστροφής. Ήταν ελλειμματική, θυμάστε τι συζητούσε η αντιπολίτευση, και ξαφνικά μπαίνοντας σε μεταρρυθμιστική πορεία ήρθε σε ένα σημείο, έτσι ώστε να σώσει κατ’ ουσία πολλά πράγματα, από αυτά που υπήρξαν σε κίνδυνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός. Όπως είπε, «Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα κεφάλαια αντλούνται μέσα από το χρηματιστήριο και τις αγορές, για να μπορέσει να μπει με 2 δις ευρώ».

Σε ερώτηση γιατί δεν ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό στη φετινή ΔΕΘ, ο κ. Παπαθανάσης απάντησε χαρακτηριστικά, «Γιατί πρέπει να πει ο πρωθυπουργός την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ; Είναι μια εταιρική πράξη. Αυξάνει τη δυνατότητα που έχει για να επενδύσει. Θα επενδύσει πάρα πολλά κεφάλαια πάνω σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μετασχηματίζει όλο το μοντέλο της. Πλέον πρέπει να λειτουργούμε έτσι. Ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει πάρα πολλά χρόνια, πολλά χρέη από εταιρείες» κατέληξε ο κ. Παπαθανάσης.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, σε δήλωση του κάνει λόγο για «άθλια μεθόδευση ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ που πλήττει ανεπανόρθωτα το Δημόσιο, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις» και αναφέρει τα εξής;

Στην πιεστική ανάγκη της κοινωνίας για ανάσχεση της ακρίβειας στην ενέργεια, η οποία συμπαρασύρει μια σειρά από κρίσιμους τομείς της οικονομίας σε επώδυνες ανατιμήσεις, η κυβέρνηση απαντά με την άθλια μεθόδευση της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, μέσω της απώλειας ελέγχου του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της. Ίσως γι’ αυτό ο κ. Μητσοτάκης παρέλειψε να το ανακοινώσει από τη ΔΕΘ. Ωστόσο, η αποποίηση του ελέγχου της ΔΕΗ από το Δημόσιο υπερβαίνει τη συγκυρία. Πρόκειται για την απώλεια ενός αναντικατάστατου εργαλείου προσανατολισμού και υλοποίησης της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας, ενός παράγοντα ισορροπίας της ενεργειακής αγοράς. Στο μέλλον, όποιο κι αν είναι το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς, η δυνατότητα άμεσου ελέγχου και καθορισμού των εξελίξεων από την Πολιτεία θα είναι πολύ πιο περιορισμένη από σήμερα.

Πρόσκαιρα έσοδα περιορισμένης και αμφίβολης επίδρασης και μόνιμες ζημιές για τη χώρα, τα νοικοκυριά και την παραγωγική διαδικασία, θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής. Με τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης να οξύνονται και το ζήτημα των ανισοτήτων -που περιλαμβάνει και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας- να αναδεικνύεται σε πρωτεύον στις ανεπτυγμένες χώρες, η ελληνική κυβέρνηση αναζητεί λύσεις στο χρηματιστήριο και στους ιδιώτες επενδυτές.

Αυτό είναι το διαρκές, ιστορικό, πολιτικό έγκλημα της ΝΔ. Είναι η συνέχεια μιας πολιτικής που σχεδιάστηκε και αποφασίστηκε χρόνια πριν, για να πάρει, τελικά, μορφή αυτή την περίοδο. Αρχικά, μέσα από τις πρόσφατες ιδιωτικοποιήσεις ενεργειακών Δικτύων – φυσικών μονοπωλίων, όπως της ΔΕΠΑ Υποδομών στον τομέα του φυσικού αερίου και του ΔΕΔΔΗΕ στη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τώρα με τη ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να χαθούν «σε μια στιγμή» ανεκτίμητοι βραχίονες παρέμβασης του κράτους στον ενεργειακό τομέα, αλλά και ανυπολόγιστες μελλοντικές υπεραξίες υπέρ του Δημοσίου. Είναι μια πολιτική που αγνοεί ότι η ενέργεια είναι πρωτίστως ένα κοινωνικό αγαθό και όχι χρηματιστηριακό πλεονέκτημα για τους ιδιώτες. Είναι μια δογματική πολιτική, η οποία κινείται στις ράγες της ξεπερασμένης στρατηγικής των ιδιωτικοποιήσεων, που μετρά διαχρονικές απώλειες για το Δημόσιο, σε όλους τους τομείς. Το μέγεθος της καταστροφής που παράγει αυτή η κυβέρνηση, είναι πλέον ολοφάνερο και για τον πιο δύσπιστο.

Το Κίνημα Αλλαγής σχολιάζοντας κι αυτό με τη σειρά του, υποστηρίζει σε ανακοίνωση του ότι: Η Κυβέρνηση παραδίδει τη ΔΕΗ στα ιδιωτικά συμφέροντα, την ώρα που οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας απειλούν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Στην αιφνιδιαστική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, δεν θα συμμετέχουν το ΤΑΙΠΕΔ και το Υπερταμείο, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκχώρηση του βασικού πυλώνα του ενεργειακού μας συστήματος. Αφήνοντας απροστάτευτους τους πολίτες και την ελληνική οικονομία από τις συνέπειες των μεγάλων επιβαρύνσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Δεν πρόκειται για εξυγίανση, αλλά για μπίζνες της Κυβέρνησης Μητσοτάκη με τους εκλεκτούς της, εις βάρος των συμφερόντων του λαού μας.

Το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο θέμα της ΔΕΗ, αναφέρει ότι: Η κυβερνητική απόφαση για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ είναι ένας ακόμη κρίκος στην πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης και κεφαλαίου για την απελευθέρωση της ενέργειας και συνιστά κλιμάκωση της επίθεσης απέναντι στους εργαζόμενους κι όλο το λαό. Αυτήν την πολιτική, που ενισχύει τη λειτουργία της ΔΕΗ με κριτήριο το κέρδος, τη “μονοκαλλιέργεια”΄των ΑΠΕ και την απολιγνιτοποίηση, υπηρετεί με στρατηγική επιμονή και η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες (ΝΔ,ΣΥΡΙΖΑ,ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ), που βήμα-βήμα προχώρησαν στη μετοχοποίηση της εταιρείας, την ιδιωτικοοικονομική της λειτουργία, την ένταξή της στο ΤΑΙΠΕΔ και το Υπερταμείο.

Ο νέος γύρος ιδιωτικοποίησης θα φέρει τελικά σε νέες αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος, σε νέα επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών στον κλάδο. Η αντιμετώπιση της ενέργειας ως εμπόρευμα -πυρήνας της πολιτικής της απελευθέρωσης- οδηγεί νομοτελειακά σε τέτοιες εξελίξεις, επιδεινώνοντας τη ζωή των λαϊκών νοικοκυριών όσο και των εργαζομένων στον κλάδο. Γι’ αυτό και είναι κροκοδείλια τα δάκρυα όσων “κλαίνε” για τις συνέπειες, όμως την ίδια στιγμή αποδέχονται την αιτία, την πολιτικής της απελευθέρωσης και τα τεράστια κέρδη στον ενεργειακό τομέα.

Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους να οργανώσουν την πάλη, να αντιπαλέψουν τόσο τη νέα επίθεση όσο και την πολιτική της απελευθέρωσης της ενέργειας στο σύνολο της, προετοιμάζοντας την αντεπίθεσή τους για ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης που -αντιμετωπίζοντας την ενέργεια ως δικαίωμα- μπορεί να ικανοποιήσει τις συνδυασμένες λαϊκές ανάγκες και στον τομέα αυτό.

Η Ελληνική Λύση κάνει λόγο για μεθοδευμένη εκποίηση και υπογραμμίζει ότι: Η μεθοδευμένη «αποκρατικοποίηση» της ΔΕΗ συνιστά πράξη που αντιτίθεται στα εθνικά συμφέροντα και στην κοινωνία. Όσοι νομίζουν ότι θα κερδοσκοπήσουν στην πλάτη του λαού και της πατρίδας, πλανώνται.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ προειδοποιεί όσους εμπλακούν σε αυτή την εθνικά επικίνδυνη μεθόδευση ότι «δεν θα χάσουν απλώς τα λεφτά τους», αλλά θα λογοδοτήσουν στην ελληνική δικαιοσύνη.

Το ΜέΡΑ25, σχολίασε τις εξελίξεις στη ΔΕΗ υπογραμμίζοντας τα εξής: Όλοι εσείς του μνημονιακού τόξου που δρομολογήσατε τη διάλυση της ΔΕΗ πάψτε επιτέλους να κλαίτε υποκριτικά πάνω από το σχεδιασμένο έγκλημα σας

Ένας από τους βασικούς στόχους της μνημονιακής διαδικασίας ήταν και το ξεπούλημα (ουσιαστικά χάρισμα) όλης της ενεργειακής δομής της χώρας στην ντόπια και ξένη ολιγαρχία. Δεν πέφτει σαν κεραυνός εν αιθρία η σημερινή εξέλιξη για τη ΔΕΗ. Είναι ένα προαναγγελθέν έγκλημα, ψηφισμένο μάλιστα από ΣΥΡΙΖΑ, NΔ, ΚΙΝΑΛ (τότε ΠΑΣΟΚ), δηλαδή τα Μνημονιακά κόμματα.

Με το 3ο Μνημόνιο που ψήφισαν τότε, έβαλαν όλοι μια σειρά καρφιά που σφράγισαν το φέρετρο της Ενέργειας ως Δημόσιου αγαθού στη χώρα μας:

χάρισαν το 50% της λιανικής πελατείας της ΔΕΗ στους ανταγωνιστές της,

επέτρεψαν στους ομίλους Μυτιληναίου, Κοπελούζου, Βαρδινογιάννη, Λάτση, Περιστέρη να προχωρούν σε κινήσεις καθετοποίησης ενώ απαγόρευαν στη ΔΕΗ να κάνει το ίδιο,

υποχρέωναν τη ΔΕΗ να αγοράζει ακριβά από τους εν λόγω ανταγωνιστές της και ταυτόχρονα να τους πουλάει κοψοχρονιά στη χοντρική,

αγκάλιασαν το Υπερταμείο ρίχνοντας στάχτη στα μάτια του κοινού ότι γίνεται δήθεν για το δημόσιο συμφέρον,

δημιούργησαν το χρηματιστήριο ενέργειας και όλη αυτή την ψευτοαγορά γύρω από το ρεύμα.

Όλοι αυτοί λοιπόν ας πάψουν επιτέλους να χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, τι νόμιζαν δηλαδή ότι με το χρηματιστήριο ενέργειας και το Υπερταμείο θα διατηρούσαν τον δημόσιο χαρακτήρα του αγαθού;

Επιπλέον, ας βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι, οι μονάδες παραγωγής, τα δίκτυα, όλα όσα έχτισε ο ελληνικός λαός θα έρθουν αναπόφευκτα πίσω στα χέρια του μέσα από ένα νέο κίνημα που θα σαρώσει τη χρεοδουλοπαροικία και τα καρτέλ της ολιγαρχίας που υπηρετεί το μνημονιακό τόξο.

Το ΜέΡΑ25 στην κατεύθυνση αυτή προτείνει την κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και την κοινωνικοποίηση της τέως ΔΕΗ (μέσω της ακύρωση της πώλησης του ΔΕΔΔΗΕ και της σταδιακής επανεθνικοποίησης της ΔΕΗ).

Ειδήσες σήμερα:

Φιλιππίδης - Δημητρακόπουλος: το τεκμήριο της αθωότητας κι οι “μηνύσεις” στις καταγγέλλουσες (βίντεο)

Λέκκας για το μπαράζ σεισμών στη Θήβα: είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο (βίντεο)

Γυναικοκτονία στη Ρόδο – φίλη Ντόρας: Ο δράστης την καταπίεζε αφόρητα