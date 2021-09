Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: το τριήμερο και η όψη Άρη - Κρόνου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι και πότε πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

«Ο επιμένων νικά», αυτό θα είναι το σύνθημα του Σαββατοκύριακου, είπε η Λίτσα Πατέρα στο «Πρωινό», πριν ξεκινήσει τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Όπως ανέφερε η αστρολόγος της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1, «όσο η Αφροδίτη είναι στον Σκορπιό, συνεχίζεται αυτή η ωραία δυναμική και συνεχίζουν να γίνονται ωραία πράγματα», ωστόσο όπως επεσήμανε, δεν λείπουν για ορισμένους, τους οποίους ονομάτισε αργότερα, οι στιγμές έντασης τόσο στα προσωπικά ή στα επαγγελματικά σας.

Αμέσως μετά η αστρολόγος είπε πως «ο Άρης κάνει ωραία όψη με τον Κρόνο, αποσταθεροποιεί σχέδια, κυβερνήσεις θα πάρουν αποφάσεις… Έτσι, θα κάνουμε πράγματα που δεν είχαμε προσπαθήσει στον παρελθόν ή άλλα που δεν τα είχαμε καταφέρει».

Η Λίτσα Πατέρα τόνισε πως «το Σάββατο, γύρω στο μεσημέρι, αρκετά ζώδια (σημ: τα οποία ανέφερε ονομαστικά), θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά».

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα ξεκίνησε να αναφέρει τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο αναλυτικά, κάνοντας πολλές και ιδιαίτερες αναφορές για καθένα από αυτά.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα Πατέρα, στο «Πρωινό» της Παρασκευής:

Ειδήσες σήμερα:

Γυναικοκτονία στην Ρόδο - Θείος δράστη: δεν φταίει μόνο ο δολοφόνος, δεν ήταν “τέρας”… (βίντεο)

Φιλιππίδης - Δημητρακόπουλος: το τεκμήριο της αθωότητας κι οι “μηνύσεις” στις καταγγέλλουσες (βίντεο)

Λέκκας για το μπαράζ σεισμών στη Θήβα: είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο (βίντεο)