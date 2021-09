Απόδημοι Έλληνες: στα προξενεία οι δηλώσεις γεννήσεων

Κόσμος

Απλοποιείται και επιταχύνεται η χορήγηση ληξιαρχικών πράξεων σε Έλληνες του εξωτερικού. Ξεκίνησε η διαδικασία εκπαίδευσης των υπαλλήλων των Προξενείων.

Απλοποιείται, από το νέο έτος, η διαδικασία καταχώρησης ληξιαρχικών πράξεων Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό. Χάρη στην εν εξελίξει διασύνδεση των προξενείων σε όλον τον κόσμο με το Μητρώο Πολιτών, η καταχώρηση των ληξιαρχικών πράξεων (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) των Ελλήνων πολιτών που συντάσσονται στην αλλοδαπή, θα πραγματοποιείται απευθείας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τα κατά τόπους προξενεία.

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, ξεκινά άμεσα η εκπαίδευση των υπαλλήλων των ελληνικών προξενείων στη χρήση του Μητρώου Πολιτών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, εντός του Σεπτεμβρίου θα εκπαιδευτούν 270 υπάλληλοι από 87 προξενικές Αρχές ενώ οι υπόλοιπες εκπαιδεύσεις που αφορούν 41 προξενικές Αρχές θα ολοκληρωθούν εντός του Οκτωβρίου.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται, με ευθύνη του υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με τα υπουργεία Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με την ενεργοποίηση του νέου συστήματος, που προσδιορίζεται για τις αρχές του 2022, αναμένεται να επιταχυνθεί και να απλοποιηθεί σημαντικά η διαδικασία εξυπηρέτησης των πολιτών. Ταυτόχρονα, θα καταργηθεί και η υφιστάμενη υποχρέωση μεταγραφής των παραπάνω ληξιαρχικών πράξεων στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών του υπουργείου Εσωτερικών, διαδικασία που σήμερα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα.

