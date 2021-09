Life

“Άγριες Μέλισσες”: ο Λεωνίδας Κακούρης αποκαλύπτει τον ... νέο Δούκα Σεβαστό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για τις αλλαγές στον ρόλο του, στα πρώτα επεισόδια του γ΄ κύκλου της σειράς εποχής του ΑΝΤ1. Τι λέει για την “κάθαρση” στον χώρο του Θεάτρου και τα αστεία περιστατικά με θαυμαστές του.

Για την επιστροφή του Δούκα Σεβαστού στις ζωές των τηλεθεατών του ΑΝΤ1 που είναι φανατικοί της σειράς «Άγριες Μέλισσες», ο γ΄ κύκλος της οποίας κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα, στις 22:00, μίλησε ο Λεωνίδας Κακούρης.

Ο πρωταγωνιστής, σε συνέντευξη του στο «Πρωινό», είπε ότι ο ήρωας που υποδύεται, στα πρώτα επεισόδια του γ΄ κύκλου, θα είναι «αρκετά καταβεβλημένος και κουρασμένος. Δεν θα είναι το «γεράκι» που είχαμε συνηθίσει. Είναι αλλαγμένος».

Σε ότι αφορά τις καταγγελίες ηθοποιών για συναδέλφους τους για σεξουαλικά αδικήματα, ο Λεωνίδας Κακούρης είπε ότι είναι κάτι που τον θλίβει, τόνισε ότι «είναι στιγμή να αποφασίσει η Δικαιοσύνη», ωστόσο απαντώντας σε ερώτηση περί «κάθαρσης», είπε «από τι να καθαρίσει ο χώρος μας; Υπάρχουν κάποια περιστατικά, όπως υπάρχουν σε όλη την κοινωνία».

Μάλιστα, στην διάρκεια της συνέντευξης, ο Λεωνίδας Κακούρης αναφέρθηκε και σε δύο χαρακτηριστικά περιστατικά με θαυμαστές του, ένα από την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στην «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου και ένα από το προηγούμενο καλοκαίρι.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από «Το Πρωινό»:

Ειδήσες σήμερα:

Λέκκας για το μπαράζ σεισμών στη Θήβα: είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο (βίντεο)

Γυναικοκτονία στην Ρόδο - Θείος δράστη: δεν φταίει μόνο ο δολοφόνος, δεν ήταν “τέρας”… (βίντεο)

Φιλιππίδης - Δημητρακόπουλος: το τεκμήριο της αθωότητας κι οι “μηνύσεις” στις καταγγέλλουσες (βίντεο)