“Ελλάδα έχεις ταλέντο”: η συνάντηση των κριτών (βίντεο)

Γεμάτη κέφι και θετική διάθεση είναι η κριτική επιτροπή του νέου σόου που έρχεται στον ΑΝΤ1.

Αποκλειστικά στο «Πρωινό» της Παρασκευής μεταδόθηκε ένα χιουμοριστικό βίντεο με την συνάντηση των μελών της κριτικής επιτροπής του «Ελλάδα έχεις ταλέντο», που επιστρέφει στον ΑΝΤ1.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε τον Τάκη Ζαχαράτο, ο οποίος κάλεσε στην παρέα τους την Έλενα Χριστοπούλου και τελευταία «μπήκε στο πλάνο» η Κρυσταλλία Ρήγα.

Τα φώτα του “”Ελλάδα έχεις Ταλέντο”, του Νο1 επιτυχημένου ψυχαγωγικού format στον κόσμο, ανάβουν ξανά και το διασημότερο σόου παγκοσμίως επιστρέφει στον ANT1!

Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα, και όσοι θέλουν να το ζήσουν, θα δώσουν ψυχή, πάθος και δύναμη για να ανέβουν στη σκηνή και να λάμψουν με το ταλέντο τους.

Το απολαυστικό δίδυμο, Νικόλας Ράπτης και Σταύρος Σβήγκος, θα είναι στο τιμόνι της παρουσίασης του βραβευμένου οικογενειακού σόου.

Η Ελλάδα έχει ταλέντο και όλοι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να μαγέψουν τους κριτές, αλλά και όλη τη χώρα. Αν τα καταφέρουν, τότε μπορεί να αλλάξει η ζωή τους για πάντα!

Συναρπαστικό, τολμηρό, επικίνδυνο, συγκινητικό… Αυτό είναι το “Ελλάδα έχεις Ταλέντο” και έρχεται στον ΑΝΤ1!

