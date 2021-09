Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Ρόδο - αδελφός Ντόρας: την απειλούσαν ότι “μπράβοι θα της κάνουν κακό”

Τι αποκαλύπτει ο αδελφός της άτυχης γυναίκας για τον δολοφόνο της και την σχέση του με τους γονείς της κοπέλας. Τι λέει για τα θύματα κακοποίησης και την ανάγκη να μιλούν ανοιχτά.

Συγκλονισμένος ο αδελφός της άτυχης εκπαιδευτικού, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφο της, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», λέγοντας ότι είχε σταματήσει τα τελευταία χρόνια να ασχολείται με τα ερωτικά της άτυχης Ντόρας.

Όπως εκμυστηρεύθηκε, η άτυχη γυναίκα, αρκετά χρόνια παλαιότερα είχε πάλι πρόβλημα μετά από χωρισμό της από έναν σύντροφο, ο οποίος «την απειλούσε ότι θα έφερνε μπράβους από την Αθήνα για να της κάνουν κακό. Αν είναι δυνατόν να απειλεί ένα κοριτσάκι με κάτι τέτοιο».

«Γενικά η Ντόρα είχε μια έλξη για περίεργους τύπους. Ούτε το όνομα του δεν ήξερα καλά-καλά. Σε κάθε φασαρία που γινόταν μεταξύ τους, αυτός ανακάτευε την οικογένεια μας. Ερχόταν για να πείσει και να συμμαχήσει με τους γονείς μου για να την πείσουν να τα βρει μαζί του», είπε ο αδελφός της εκπαιδευτικούς.

Προσέθεσε ότι «Η αδελφή μου ήταν το αρσενικό της σχέσης. Η οικογένεια μας είναι λογική. Τι περίμενε να του πει ο πατέρας μου, να τα βρει μαζί του; Ο πατέρας μου της είπε ότι το σπίτι της είναι εδώ. Ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να είναι σε κάποια ψυχιατρική κλινική. Δολοφονία είναι ούτε ατύχημα ούτε τίποτα. Δεν με νοιάζει τι έκανε με την δική του ζωή, αλήθεια σας λέω, δεν με νοιάζει καθόλου. Γιατί να πάρει την δική της; Ήταν ανώτερη από εκείνον στα πάντα και σε μόρφωση και σε δυναμισμό».

«Η Ντόρα είναι ένα παράδειγμα για όλες τις γυναίκες: οι γυναίκες να μιλάτε. Η Ελλάδα είναι ένα μπουρδέλο, κάτι τέτοιο θα γίνει και θα ξαναγίνει. Και να μιλήσουν οι γυναίκες και να πάρουν την Αστυνομία, τι θα κάνει η αστυνομία: μπορεί να υπάρχει ένας αστυνομικός πίσω από μια γυναίκα που τους λέει κάτι τέτοιο; Δεν υπάρχει περίπτωση», κατέληξε ο αδελφός της εκπαιδευτικού.

