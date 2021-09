Συνταγές

Γλυκό κουταλιού σταφύλι από τον Πέτρο Συρίγο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό” μοιράζεται τα μυστικά του και εξηγεί τον καλύτερο τρόπο αποστείρωσης για τα βάζα, όπου μπαίνει το γλυκό.

Γλυκό του κουταλιού σταφύλι ετοίμασε ο σεφ για την εκπομπή «Το Πρωινό» της Παρασκευής!

Ο Πέτρος Συρίγος μοιράστηκε με τις τηλεθεάτριες και τους τηλεθεατές την παραδοσιακή συνταγή, με όλα τα μυστικά, για το καλύτερο γλυκό του κουταλιού, ακριβώς σαν της γιαγιάς!

Συστατικά για το γλυκό του κουταλιού σταφύλι

2 κιλά σταφύλι (σουλτανίνα)

1 κιλό ζάχαρη κρυσταλλική

1 φλυτζάνι νερό( 100 ml )

Φύλλα αρμπαρόριζα

Βανίλια (προαιρετικά)

Η συνταγή για το γλυκό του κουταλιού σταφύλι

Ξεκινάμε πλένοντας καλά το σταφύλι. Στη συνέχεια ξεχωρίζουμε τις ρώγες σταφυλιού από τα κοτσάνια και ζυγίζουμε 2 κιλά ρώγες σταφυλιού. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε τα σταφύλια, τη ζάχαρη και το νερό, τα βάζουμε στο ψυγείο σκεπασμένα με μεμβράνη και τα αφήνουμε όλο το βράδυ. Την επόμενη μέρα βγάζουμε από το ψυγείο και το βάζουμε σε μέτρια φωτιά και βράζουμε για 6-7 λεπτά (από την ώρα που θα πάρει βράση). Ξαφρίζουμε με τη βοήθεια μιας τρυπητής κουτάλας. Βγάζουμε από τη φωτιά και αφήνουμε εκτός ψυγείου για μια μέρα μέχρι να κρυώσει καλά (ή όλο το βράδυ). Την επόμενη μέρα βράζουμε σε μέτρια φωτιά (δεν θέλουμε να κοχλάζει ) για 40-45 λεπτά. Έτσι όπως είναι ζεστό γεμίζουμε τα αποστεωμένα βάζα, τα γυρίζουμε ανάποδα και τα αφήνουμε έτσι μέχρι να κρυώσουν. Τρόποι να για να δούμε ότι το γλυκό του κουταλιού είναι έτοιμο. Τα γλυκά του κουταλιού αν τα μετρήσουμε με θερμόμετρο η θερμοκρασία τους θα πρέπει να είναι στους 104 βαθμούς Κελσίου. Παίρνουμε με ένα κουταλάκι σιρόπι και βάζουμε σε ένα πιάτο, το σιρόπι δεν πρέπει να είναι πολύ υγρό αλλά ούτε και πολύ πηχτό. Ένας συνήθεις τρόπος είναι αφού το έχουμε βάλει στο πιάτο να κάνουμε μια γραμμή με το δάχτυλο μας και να μην ενωθεί γρήγορα το σιρόπι, να είναι αργό και σταθερό.

Ο Πέτρος Συρίγος είπε στην Φαίη Σκορδά και στους τηλεθεατές και τον καλύτερο τρόπο αποστείρωσης για τα βάζα στα οποία αποθηκεύεται το γλυκό σταφύλι.





Ειδήσες σήμερα:

Γυναικοκτονία στην Ρόδο - Θείος δράστη: δεν φταίει μόνο ο δολοφόνος, δεν ήταν “τέρας”… (βίντεο)

Φιλιππίδης - Δημητρακόπουλος: το τεκμήριο της αθωότητας κι οι “μηνύσεις” στις καταγγέλλουσες (βίντεο)

Λέκκας για το μπαράζ σεισμών στη Θήβα: είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο (βίντεο)