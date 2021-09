Οικονομία

Ανεμβολίαστοι στο Δημόσιο: 300 ευρώ πρόστιμο αν δεν κάνουν τεστ

300 ευρώ πρόστιμο εβδομαδιαίως στους ανεμβολίαστους δημόσιους υπαλλήλους που δεν κάνουν τεστ. Τα πρόστιμα εισπράττονται με παρακράτηση μισθού.

"Τσουχτερό" πρόστιμο ύψους 300 ευρώ θα καλούνται να πληρώσουν οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι του δημοσίου που θα αρνούνται να υποβάλουν και να προσκομίσουν το αποτέλεσμα του rapid test στην υπηρεσία τους, όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύει η εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ".

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το πρόστιμο των 300 ευρώ θα αφορά στους εργαζομένους στο Δημόσιο πλήρους απασχόλησης, ενώ για όσους ανεμβολίαστους υπαλλήλους μειωμένης απασχόλησης κάνουν αντάρτικο και αρνούνται τα διαγνωστικά τεστ το διοικητικό πρόστιμο είναι 150 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως το μέτρο αυτό δεν αφορά στους δημόσιους υπαλλήλους που υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό όπως είναι οι υγειονομικοί.

Πώς διαμορφώνονται τα πρόστιμα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το πρόστιμο εφόσον υπερβαίνει το 1/4 των συνολικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου, θα παρακρατείται σε μηνιαίες δόσεις και η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από το 1/4 των συνολικών μηνιαίων αποδοχών του υπαλλήλου. ΄Όπως επισημαίνουν σύμφωνα με την εφημερίδα" ΤΑ ΝΕΑ" , άνθρωποι του υπουργείου Εσωτερικών εφόσον ο ο δημόσιος υπάλληλος δεν συμμορφώνεται με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ακολουθούνται και συνεχίζει να αρνείται για εβδομάδες τα rapid tests , τότε στο τέλος του μήνα το πιθανότερο είναι ο μισθός που θα μπει στον τραπεζικό του λογαριασμό να είναι μηδενικός .

Οι προθεσμίες και οι ενστάσεις

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι υπόχρεοι εργαζόμενοι έχουν δυνατότητα εντός δύο εργάσιμων ημερών να υποβάλουν ένσταση στον αρμόδιο προϊστάμενο της υπηρεσίας που βεβαίωσε την παράβαση και η ένσταση θα εξετάζεται εντός δύο εργάσιμων ημερών. Διευκρινίζεται πως η προθεσμία για την επιβολή έντασης, η υποβολή ένστασης καθώς και η τυχόν συμμόρφωση του υπαλλήλου με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου κατά το διάστημα αυτό δεν αναστέλλουν την παρακράτηση του διοικητικού προστίμου των 300 ευρώ ή 150 ευρώ αντίστοιχα. Ήδη το μέτρο με την επιβολή προστίμου τρέχει από την εβδομάδα αυτή που διανύουμε .Μάλιστα είχε δοθεί μια περίοδο χάριτος προκειμένου όλοι οι εργαζόμενοι να λάβουν γνώση των συνεπειών μη διενέργειας διαγνωστικού τεστ.

Τι ισχύει εάν δεν έχει δηλωθεί το rapid test στην πλατφόρμα

Πάντως από την επόμενη Δευτέρα ξεκινά τη λειτουργία της και η ψηφιακή πλατφόρμα στη οποία κάθε υπάλληλος θα πρέπει να καταχωρίζει τα αποτελέσματα του διαγνωστικού τεστ . Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρειάζονται και οι επί τόπου δειγματοληπτικοί έλεγχοι, καθώς θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα για διασταύρωση των στοιχείων. Πηγές του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρουν σύμφωνα με την εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" πως ακόμη κι αν ο δημόσιος υπάλληλος έχει κάνει το rapid test αλλά έχει ξεχάσει να το κατοχυρώσει στην πλατφόρμα , τότε και πάλι θα του πιστωθεί το διοικητικό πρόστιμο των 300 ευρώ και απλά θα πρέπει να κάνει ένταση για να αποδείξει ότι έχει διενεργηθεί το τεστ.

