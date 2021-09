Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Νίσυρο

Νέα δόνηση "ταρακούνησε" το νησί.

Σεισμός σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Νίσυρο.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εξέταση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών η δόνηση είχε μέγεθος 3,7 Ρίχτερ και είχε επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο, 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Νισύρου.

Το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα.

