Μεσσηνία: επιχείρηση διάσωσης εκατοντάδων μεταναστών

Αγνοείται μια γυναίκα που έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια περισυλλογής από παραπλέον δεξαμενόπλοιο, ενώ το ξύλινο σκάφος που επέβαιναν έμπαζε νερά.

Ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης περίπου 150 μεταναστών πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα Παρασκευή, στη θαλάσσια περιοχή 70 ν.μ. νοτιοδυτικά της νησίδας Σχίζα, ανοιχτά της Μεσσηνίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ενημερώθηκε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για την ύπαρξη ξύλινου σκάφους, με περίπου 150 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, το οποίο παρουσίαζε εισροή υδάτων ανοιχτά της Μεσσηνίας.

Οι μετανάστες περισυνελέγησαν από παραπλέον δεξαμενόπλοιο και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με μαρτυρία, κατά τη διαδικασία περισυλλογής μία γυναίκα εκ των επιβαινόντων βρέθηκε στη θάλασσα.

Ακολούθησαν έρευνες από τα δύο ελικόπτερα και από παραπλέοντα πλοία, οι οποίες συνεχίζονται, με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

