Γερμανικές εκλογές: Έλληνες υποψήφιοι μιλούν στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι λένε για το διακύβευμα της κάλπης, τις άμεσες προτεραιότητες που πρέπει να αντιμετωπίσει η νέα ηγεσία της χώρας, αλλά και την στάση της Γερμανίας έναντι της Τουρκίας.

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Η εποχή της Μέρκελ τελειώνει μετά από 16 χρόνια, ανοίγοντας την αυλαία για μια νέα περίοδο στην γερμανική πολιτική, με μεγάλο αντίκτυπο στην Ευρώπη.

Τρεις Έλληνες, υποψήφιοι βουλευτές για την Μπούντεσταγκ, περιγράφουν στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 τα κρίσιμα θέματα που θα κρίνουν την ετυμηγορία της κάλπης.

Η Σοφία Λεωνιδάκη δηλώνει πως «το πρώτο θέμα είναι το κλίμα, η προστασία του κλίματος, είχαμε πλημμύρες εδώ στη Γερμανία, είχαμε φωτιές στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης».

Ο Γρηγόρης Αγγελίδης, υποψήφιος στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας, λέει πως «τα περισσότερα θέματα είναι εσωτερικά διότι μετά την περίοδο του 1,5 δυο ετών που είχαμε την κρίση του κορονοϊού φάνηκαν πολλά θέματα που είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να γίνει πολύ δουλειά πάνω στο Κράτος».

Από την πλευρά του, ο Ερνέστος Βαρβαρούσης, υποψήφιος στο κρατίδιο της Έσσης, λέει ότι «συνεχώς συζητάμε για την κλιματική αλλαγή. Βρισκόμουν στην Αθήνα πριν από μερικούς μήνες και αν δείτε τα θέματα τα οποία απασχολούν τους Έλληνες, σε σχέση με εκείνα που απασχολούν τους Γερμανούς, δεν θα πιστεύετε πως ανήκουμε στην ίδια ήπειρο».

Για την Τουρκία

Οι ομογενείς πολιτικοί διατυπώνουν την άποψη πως η νέα γερμανική κυβέρνηση θα πρέπει να αλλάξει την πολιτική ανοχής απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις.

Ο Ερνέστος Βαρβαρούσης λέει ότι «η Τουρκία παραμένει πολύ ισχυρή, έχουμε πολλούς Τούρκους στη Γερμανία και κανείς δεν θέλει στην πραγματικότητα να τους βάλει στο περιθώριο. Η ατζέντα μας ως «Φιλελεύθεροι» είναι πως πρέπει να σταματήσουμε κάθε ενταξιακή διαπραγμάτευση με την Τουρκία».

«Η Ευρώπη και η Γερμανία έδεσαν τα χέρια τους με τη συμφωνία για την Ευρώπη και την Τουρκία για το προσφυγικό», υποστηρίζει η Σοφία Λεωνιδάκη.

Ο Γρηγόρης Αγγελίδης σημειώνει ότι «χρειάζεται ξεκάθαρη στάση και πρέπει η Τουρκία όχι μόνο να καταλάβει, αλλά και να αντιληφθεί και να σεβαστεί τα ελληνικά σύνορα, που είναι και της Ευρώπης».

Η μελλοντική κυβέρνηση θα συγκροτηθεί από τουλάχιστον τρία κόμματα και το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή τη φορά, οι κάλπες δεν πρόκειται να αναδείξουν τον απόλυτο και αδιαμφισβήτητο κυρίαρχο της γερμανικής πολιτικής.

