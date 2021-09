Υγεία - Περιβάλλον

Εικονικοί εμβολιασμοί: η γιατρός δεν εμφανίστηκε στο Αυτόφωρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο η 75χρονη χειρουργός. Τι επικαλέστηκε.

Αναβολή επ' αόριστον έδωσε το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο στην εκδίκαση της υπόθεσης εικονικού εμβολιασμού 75χρονης στο ΙΚΑ της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Το δικαστήριο αποδέχθηκε αίτημα της απούσας σήμερα από το εδώλιο, βασικής κατηγορουμένης συνταξιούχου χειρουργού, που δια του συνηγόρου της ζήτησε την αναβολή της δίκης ώστε να παραστεί στην ακροαματική διαδικασία. Η 75χρονη επικαλέστηκε λόγους υγείας που την εμπόδισαν να παραβρεθεί στην δίκη και καθώς, σύμφωνα με τον συνήγορο της Δημήτρη Κορμπάκη, επιθυμεί να παραστεί και να εισφέρει σημαντικά στοιχεία ζήτησε αναβολή.

Οι δύο συγκατηγορούμενες της στην υπόθεση, μία νοσηλεύτρια και μια συνεργάτης της γιατρού, ήταν παρούσες στο δικαστήριο.

Οι τρεις γυναίκες συνελήφθησαν επ΄ αυτοφόρω, καθώς καταγράφηκαν από κάμερα που είχαν τοποθετήσει μετά από καταγγελία αστυνομικοί, να προβαίνουν σε εικονικό εμβολιασμό της 75χρονης. Οι κατηγορίες που ανά περίσταση τους αποδίδονται αφορούν τα αδικήματα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και συνέργειας στην πράξη, καθώς και παραβίασης των υγειονομικών μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.

Ειδήσες σήμερα:

Νέος Ποινικός Κώδικας: Αυστηροποιούνται οι ποινές για ειδεχθή εγκλήματα

Φιλιππίδης - Δημητρακόπουλος: το τεκμήριο της αθωότητας κι οι “μηνύσεις” στις καταγγέλλουσες (βίντεο)

Γυναικοκτονία στην Ρόδο - Θείος δράστη: δεν φταίει μόνο ο δολοφόνος, δεν ήταν “τέρας”… (βίντεο)