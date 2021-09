Life

Οι 10 ερωτήσεις που πρέπει να κάνεις σε έναν… άπιστο!

Πώς να τον στριμώξεις στον τοίχο, εάν είσαι σίγουρη πως σε απατά.

Από την ώρα που θα μάθεις ότι σε απατά μέχρι την ώρα που θα ξεμπερδέψεις μαζί του, είναι πολλά τα στάδια από τα οποία θα περάσει η σχέση σας. Θα συγκρουστείτε, θα ψυχρανθείτε, θα αναθερμανθείτε, θα το ξαναπροσπαθήσετε (μπορεί και όχι). Το πρώτο όμως που δεν χρειάζεται να πεις αν ανακάλυψες ότι ο σύντροφός σου σε απατά είναι το «γιατί σε εμένα;» Συμβαίνει σε όλους κι αν όχι σε όλους σε πολλούς. Και αν όχι σε πολλούς σε πολύ περισσότερους από όσο φαντάζεσαι.

Γιατί μην ξεχνάς ότι υπάρχουν κι εκείνες που δεν θα μάθουν ποτέ ότι ο σύντροφός τους τις απάτησε. Αν σου τύχει όμως, αν αποκαλυφθεί η απιστία του συντρόφου σου και είναι απίστευτο το πώς συνωμοτεί μερικές φορές το σύμπαν για να γίνει η αποκάλυψη και όλα να πάρουν τον δρόμο τους, να ξέρεις ότι θα πονέσεις πολύ. Και στις αυθόρμητιες σπασπωδικές κινήσεις σου, θα τον στήσεις τον τοίχο και θα του κάνεις ανάκριση θέλοντας να μάθεις όλες τις λεπτομέρεις γύρω από την ερώτηση «γιατί με απάτησες».

Αυτό που δεν γνωρίζεις είναι ότι όλες οι πληροφορίες που θα προσπαθήσεις να μάθεις, τελικά θα πονέσουν περισσότερο εσένα και λιγότερο εκείνον… δυστυχώς. Γιατί με την απιστία ισχύει ο εξής κανόνας: Όσα περισσότερα μαθαίνεις τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ψυχική αναταραχή και ο πόνος σου.

