Life

“Το Πρωινό”: Ο Ρώμας για Μουτίδου, Κωνσταντινίδου και ομοφυλόφιλους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως σχολίασε τις αναφορές της Μουτίδου για τις επιλογές των γκέι ανδρών. Τι του είπε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδη για τις δηλώσεις της σχετικά με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Καλεσμένος στο «Πρωινό» ήταν ο Χάρης Ρώμας, ο οποίος μίλησε για την θεατρική παράσταση που ανεβάζει στις 28 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα, αφού περιοδεύσει στην Κύπρο, αλλά και την προετοιμασία μιας νέας τηλεοπτικής σειράς.

Ακόμη, αναφέρθηκε στα σχέδια του να είναι υποψήφιος Δήμαρχος, την αγάπη για την πολιτική, την ενασχόληση με τον τομέα του Πολιτισμού στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά και την διπλή άρνηση στον Γιώργο Πατούλη να αναλάβει έμμισθη θέση.

Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων, και για την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και τις δηλώσεις που έκανε προ ημερών για τον Πέτρο Φιλιππίδη, προκαλώντας σάλο αντιδράσεων.

«Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και η Σμαράγδα Καρύδη είναι γνωστό ότι διέπονται από ηθικές αρχές. Αν συναισθηματικά είναι πιο δεμένες, η μία γιατί την σκηνοθέτησε και ήθελε να το πει… Δεν σημαίνει ότι όσοι πέρασαν δίπλα από τον Πέτρο ή τον Δημήτρη δεν είχαν και καλές στιγμές. Κι εγώ με κάποιον από τους δύο είχα καλή σχέση, με τον Λιγνάδη», είπε αρχικά ο Χάρης Ρώμας.

Συμπλήρωσε ότι «φυσικά δεν μπορώ να ξέρω τη σκοτεινή πλευρά που έχει ο καθένας, έχω κι εγώ τη σκοτεινή μου πλευρά, απλά δεν είναι ποινικά κολάσιμη. Ευτυχώς υπάρχει μια αξιολόγηση στα λάθη μας και στα πάθη μας. Η Ελισάβετ είναι ένας άνθρωπος με βαθιά ηθικές αρχές. Μιλήσαμε με την Ελισάβετ και μου είπε ότι έχει γίνει παραποίηση των λεγομένων της. Από διολίσθηση της γλώσσας ή από λάθος διατύπωση, απ’ ότι καταλαβαίνω, είπε κάτι που δεν στέκεται. Είναι γεγονός ότι όλοι έχουμε αδυναμίες. Αυτό που παρέλειψε προφανώς να πει είναι ότι οι αδυναμίες αξιολογούνται και κάποιες είναι ολέθριες, καταστροφικές και εγκληματικές», πρόσθεσε επίσης ο Χάρης Ρώμας για την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

Για την Σοφία Μουτίδου

Ο Χάρης Ρώμας ρωτήθηκε και για την Σοφία Μουτίδου και το τελευταίο της βίντεο στο YouΤube αναφορικά με τους ομοφυλόφιλους άνδρες.

Όπως τόνισε, «αποφεύγω να βλέπω και να σχολιάζω δηλώσεις της Σοφίας Μουτίδου γιατί με το "Καφέ της Χαράς” που δεν έπαιξε δημιουργήθηκαν διάφορες ίντριγκες και θέλω να κρατάω μία απόσταση. Επειδή δεν το είδα ολοκληρωμένο, αυτό το κομμάτι που είδα που λέει ότι οι ομοφυλόφιλοι θέλουν στρέιτ άνδρες. Δεν ξέρω που απέβλεπε. Έτσι όπως το άκουσα. Και δεύτερον δεν έχει δίκιο. Η Σοφία κάνει μια σάτιρα μέσα από ένα κανάλι στο YouTube. Εμένα αυτό που με φοβίζει και δεν το λέω για τη Σοφία, είναι πως αυτό που συμβαίνει στο διαδίκτυο γιγαντώνεται από τέτοιου είδους σάτιρες. Το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας είναι ο κανιβαλισμός».

Ειδήσες σήμερα:

Λέκκας για το μπαράζ σεισμών στη Θήβα: είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο (βίντεο)

Φιλιππίδης - Δημητρακόπουλος: το τεκμήριο της αθωότητας κι οι “μηνύσεις” στις καταγγέλλουσες (βίντεο)

Γυναικοκτονία στην Ρόδο - Θείος δράστη: δεν φταίει μόνο ο δολοφόνος, δεν ήταν “τέρας”… (βίντεο)