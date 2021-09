Παράξενα

ΕΟΤ: Το πρώτο animated video για παιδιά

Η πρώτη τουριστική ταινία κινουμένων σχεδίων είναι πλέον γεγονός και προωθεί τις οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα.

Με μια πρωτότυπη παραγωγή, που απευθύνεται σε παιδιά 7-15 ετών, ο ΕΟΤ ανανεώνει και εμπλουτίζει δυναμικά την προβολή της χώρας διεθνώς, με καινοτόμα εργαλεία προσέγγισης ταξιδιωτικού κοινού όλων των ηλικιών από όλο τον κόσμο. Η πρώτη τουριστική ταινία κινουμένων σχεδίων (animated video) είναι πλέον γεγονός και προωθεί τις οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα. Φέρει τον τίτλο «o ΧέLLO (Hello) καλωσορίζει τα παιδιά στην Ελλάδα».

Η επίσημη πρώτη παρουσίασή της πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του 14ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Animasyros, που διεξάγεται στη Σύρο. Την εκδήλωση παρουσίασης του πρώτου ταξιδιωτικού animated video χαιρέτησαν: Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ο γενικός γραμματέας ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης, ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο βουλευτής Κυκλάδων Φίλιππος Φόρτωμας και ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης Νίκος Λειβαδάρας.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων, με χρήση της τεχνικής 2D animation και θέμα την Ελλάδα ως προορισμό οικογενειακών διακοπών. Ο ΕΟΤ, στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας για την προβολή της χώρας μας διεθνώς (2021 – 2022), συνεργάστηκε με το Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων και επέλεξε τα κινούμενα σχέδια ως το πλέον κατάλληλο μέσο για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των παιδιών έως 15 ετών αλλά και των ενηλίκων.

«Αξιοποιούμε καινοτόμα εργαλεία»

Όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας ΕΟΤ κ. Δημήτρης Φραγκάκης: «Σε μία εποχή που όλα αλλάζουν, αξιοποιούμε καινοτόμα εργαλεία προβολής του ελληνικού τουρισμού με ιδιαίτερη στόχευση στα ειδικά κοινά. Για πρώτη φορά λοιπόν, ο EOT απευθύνεται στα παιδιά. Καλωσορίζουμε τους μικρούς μας φίλους, δημιουργώντας ένα animated βίντεο για παιδιά ηλικίας 7 έως 15 ετών, για να αποκτήσουν μία μικρή γεύση από Ελλάδα. Την Ελλάδα της ιστορίας, της φύσης, του καλού φαγητού, της διασκέδασης και της χαράς. Ένα σποτ το οποίο πραγματοποιήθηκε με την έμπνευση και τη δημιουργικότητα της ομάδας του Animasyros. Τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς για την εξαιρετική δουλειά και την αγάπη που έδωσαν σε αυτό το σποτ. Hello Greece λοιπόν για μικρούς και μεγάλους».

Ο πρόεδρος του Animasyros Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Βασίλης Καραμητσάνης δήλωσε σχετικά: «Η υποστήριξη του ΕΟΤ στη δράση μας, έχει βοηθήσει εξαιρετικά την ανάπτυξη του Animasyros. Καθώς τουρισμός και πολιτισμός στη χώρα μας οφείλουν και λειτουργούν συμπληρωματικά, η νέα συνεργασία με τον ΕΟΤ για τη δημιουργία της πρώτης διεθνώς τουριστικής ταινίας κινουμένων σχεδίων για παιδιά υπήρξε δημιουργική πρόκληση και μεγάλη τιμή για το φεστιβάλ».

Στην παρουσίαση της ταξιδιωτικής ταινίας του ΕΟΤ μετείχαν επίσης οι: Δέσποινα Μουζάκη μέλος της ολομέλειας της επιτροπής “Ελλάδα 2021”, Χαράλαμπος Μαργαρίτης σκηνοθέτης του animated video, Μαρία Σαμπατακάκη ιστορική σύμβουλος, Σίμος Πατιερίδης αφήγηση, Δημήτρης Βραχνός διευθυντής του Μελωδία 99.2 και συντελεστές της ταινίας “Τόποι του Ελληνισμού: Ερμούπολη” (Ταινία έναρξης του Φεστιβάλ).

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της καμπάνιας

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ταινίας είναι η αμεσότητα των κινουμένων σχεδίων σε συνδυασμό με τη ζωντάνια των πρωτότυπων χαρακτήρων, που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από τη δημιουργική ομάδα της ταινίας. Η Ελλάδα αναδεικνύεται ως ασφαλής ταξιδιωτικός προορισμός για όλη την οικογένεια, όπου τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με την ιστορία και τον πολιτισμό, θα απολαύσουν πλήθος δραστηριοτήτων στη θάλασσα, στην ύπαιθρο, στο βουνό και στην πόλη και θα γευτούν την ελληνική κουζίνα. Και φυσικά θα θέλουν να την επισκεφθούν ξανά και ξανά! Η ταινία είναι διαθέσιμη σε τέσσερις γλώσσες: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά αλλά και ελληνικά με στόχο να προβληθεί εκτός από την Ελλάδα και στον απόδημο ελληνισμό.

Κεντρικός ήρωας της ταινίας o ΧέLLO (Hello), εμπνευσμένος από ένα μελανόμορφο αγγείο, ζωντανεύει και αντιπροσωπεύει μια μορφή χαρούμενη, φιλική που κερδίζει αμέσως τα παιδιά και ταυτόχρονα τα προσκαλεί να τον ακολουθήσουν στο ταξίδι του στην Ελλάδα. Οι χαρακτήρες των παιδιών της ταινίας σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν με «καρτουνίστικη» διάθεση, ώστε να μπορούν οι μικροί θεατές να ταυτιστούν και να ενθουσιαστούν με τις εμπειρίες των μικρών ταξιδιωτών στην Ελλάδα. Οι γονείς είναι παρόντες στην ταινία αλλά με τρόπο διακριτικό, ακολουθώντας το θαυμαστό ταξίδι γνωριμίας των παιδιών τους με τη χώρα. Τα ζωντανά χρώματα που περιβάλλουν τις αναπαραστάσεις των μνημείων που προβάλλονται στην ταινία και η γρήγορη κίνηση της εικόνας προσδίδουν στην ταινία ρυθμό και αμεσότητα!

Η ανάπτυξη του σεναρίου βασίστηκε στην ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία του σύγχρονου μικρού ταξιδιώτη στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του. Η ιστορία μας ξεκινάει με τους μικρούς ήρωες μας να «γνωρίζονται» με τον οδηγό τους, τον ΧέLLO μέσα στο σπίτι τους, σε μια άλλη χώρα. Tο ταξίδι τους ξεκινάει μέσα σε ένα σκάφος στη θάλασσα, που είναι ζωτικό στοιχείο της Ελλάδας. Το πέρασμα μέσα από εμβληματικά ιστορικά μνημεία, όπως η Ακρόπολη και το αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συνδυάζονται με εμπειρίες όπως το νόστιμο και ποιοτικό φαγητό, οι δραστηριότητες στην ύπαιθρο και οι βόλτες στην πόλη. Και βέβαια η ταινία τελειώνει στις υπέροχες και συνάμα ασφαλείς παραλίες της Ελλάδας, όπου τα παιδιά μαζί με τον νέο τους φίλο διασκεδάζουν και απολαμβάνουν τις διακοπές τους με ανεμελιά και μπόλικο παιχνίδι.

Δείτε παρακάτω το spot σε τέσσερις γλώσσες:

