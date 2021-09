Αθλητικά

Ολυμπιακός - Φορτούνης: Τροχαίο για τον ποδοσφαιριστή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κώστας Φορτούνης ενεπλάκη σε τροχαίο στον Άλιμο. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Ο Κώστας Φορτούνης ενεπλάκη σε τροχαίο στον Άλιμο.

Ο διεθνής άσος του Ολυμπιακού ενώ εκινείτο με το τζιπ του στη λεωφόρο Καλαμακίου και είχε ανάψει φλας για να μπει στο γκαράζ του σπιτιού του, ένα μηχανάκι προσπάθησε να κάνει προσπέραση από δεξιά, με αποτέλεσμα να σφηνωθεί ανάμεσα στο όχημά του και σε ένα δέντρο.

Ο οδηγός βρέθηκε στο οδόστρωμα και ο Κώστας Φορτούνης αμέσως πήγε δίπλα του για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο μοτοσικλετιστής δεν έχει τραυματιστεί.

Πηγή: notia.gr