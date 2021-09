Life

Το Αντάμωμα Φίλων Μοτοσυκλέτας πηγαίνει στις Ροβιές

Έμπρακτη στήριξη απο τους λάτρεις των μηχανών στις περιοχές που επλήγησαν απο τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Tριήμερη εκδήλωση διοργανώνει το Αντάμωμα Φίλων Μοτοσυκλέτας, το διάστημα 1-3 Οκτωβρίου, στις Ροβιές της Εύβοιας.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, "Στόχος της εκδήλωσης είναι η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που επλήγησαν από τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές και η ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, από τους φίλους της μοτοσυκλέτας.

Το Αντάμωμα Φίλων Μοτοσυκλέτας δεν ξεχνά τα μέρη όπου όλοι έχουμε περάσει όμορφες στιγμές με φίλους.

Το τριήμερο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν μουσικές βραδιές με καλλιτέχνες, οι οποίοι προσφέρθηκαν αφιλοκερδώς να συμμετάσχουν και να βοηθήσουν στο σκοπό μας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους τους μοτοσυκλετιστές και οι μουσικές βραδιές είναι δωρεάν για μοτοσυκλετιστές και επισκέπτες.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Την Παρασκευή 1/10, στις 21:30, θα ανέβουν στη σκηνή τα Kadinelia.

Το Σάββατο 2/10 στις 21:30 οι Seven Eleven και η Άννα Σαράντη.

Η εκδήλωση θα γίνει τηρώντας τους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες σχετικά με τη νόσο Covid-19, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία όλων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε εδώ.

Ραντεβού στις Ροβιές!

Με εκτίμηση οι διοργανώτριες λέσχες μοτοσυκλέτας,

Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Λέσχη Χαλκίδας (Α.Μ.ΛΕ.Χ)

Αχαϊκή Λέσχη Μοτοσυκλετιστών 2018 (ΑΧ.ΛΕ.ΜΟ 2018)

Ελληνική Λέσχη Μοτοσυκλετιστών BMW

Ελληνική Λέσχη Moto Guzzi

Λέσχη Ελλήνων Μοτοσυκλετιστών (Λ.Ε.ΜΟΤ.)

Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Ιωαννίνων (ΛΕ.Μ.Ι.)

Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Νάξου (ΛΕ.ΜΟ.Ν.)

Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Σαλαμίνας (ΛΕ.Μ.Σ.)

Μοτολέσχη Ι.Π. Μεσολογγίου

Μοτολέσχη Ορχομενού (ΜΟΤ.ΟΡ.)

Μοτολέσχη Τρικάλων (ΜΟ.ΛΕ.Τ.)

Μοτοσυκλετιστική Λέσχη Αμαλιάδας (ΜΟΤΟ.ΛΕ.Α.)

Μοτοσυκλετιστική Λέσχη Βόλου (ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β.)

Μοτοσυκλετιστική Λέσχη Θεσπρωτίας (ΜΟ.ΛΕ.ΘΕ.)

Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Σύλλογος Τρικάλων (Μ.Α.Σ.Τ.)

Φίλοι Μοτοσυκλέτας Αργολίδος (ΦΙΛ.Μ.Α.)

Africa Twin Club Hellas

Benelli Moto Hellas Club

Friends and Riders club

Harley Davidson HOG Athena Chapter

KTM Hellas Club

Moto Club Alexandroupolis " Οι Αγριάνες "

Οι Αγριάνες TD Μ Hellas

Μ Varadero Club Hellas

V-Strom Hellas Club"