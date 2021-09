Υγεία - Περιβάλλον

Σύνδρομο Άσπεργκερ - Παπανικολάου: Οι διαβεβαιώσεις που έδωσε ο Θάνος Πλεύρης

Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας είχε ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής, που είχε συγκλονίσει και με την εξομολόγηση του, στον ΑΝΤ1..

Τον βετεράνο καλαθοσφαιριστή, Δημήτρη Παπανικολάου, υποδέχθηκε σήμερα στο Υπουργείο Υγείας, ο Θάνος Πλεύρης.

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας ενημέρωσε για την εκστρατεία που ξεκινάει σχετικά με την ευαισθητοποίηση γονέων, ιατρών και εκπαιδευτικών για το σύνδρομο Άσπεργκερ, μια διαταραχή του φάσματος του αυτισμού. Ο Δημήτρης Παπανικολάου είχε συγκλονίσει με τη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, στην οποία αποκάλυψε ότι ο Νίκος Γκάλης είχε βάλει τα κλάματα όταν του ,μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του.

Ο Υπουργός Υγείας διαβεβαίωσε τον κ. Παπανικολάου πως θα είναι δίπλα σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια και ότι το Υπουργείο θα παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή με στόχο τη σωστή ενημέρωση για το σύνδρομο, την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική φροντίδα των παιδιών που πάσχουν από τη διαταραχή.

