“Game of chefs”: το “μενού” της Παρασκευής και οι ξεχωριστές ιστορίες (εικόνες)

Πάρτε μια γεύση από όσα θα δούμε απόψε στον ΑΝΤ1. Τι είπε στο “Πρωινό”, μία από τις διαγωνιζόμενες στο σημερινό επεισόδιο, για την ζωή της και την μαγειρική.

Το «Game Of Chefs» ανοίγει και πάλι στις 21:00 την κουζίνα του για να υποδεχτεί τους αποψινούς διαγωνιζόμενους.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου θα τους καλωσορίσει στις «Blind Taste Test» Auditions και εκείνοι θα σηκώσουν τα… μανίκια για να δημιουργήσουν το πιάτο που θα τους δώσει το εισιτήριο για να περάσουν στη φάση του Boot Camp και να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και 50.000 ευρώ!

Οι τρεις κριτές, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς, θα δοκιμάσουν στα… τυφλά τα πιάτα των διαγωνιζόμενων και θα δώσουν τα «μαχαίρια» τους σε όσους καταφέρουν να ξεχωρίσουν με τη γαστρονομική τους πρόταση.

Ανάμεσα στους παίκτες που θα διαγωνιστούν απόψε είναι οι: Λαμ Θι Κιμ Φουγκ, Δημήτρης Καλαϊτζόγλου, Πέτρος Λιγνός, Δήμητρα Κούτρα, Γεωργία Κάββουρα, Βασίλης Σωκιανός.

Η Λαμ είναι από το Βιετνάμ και ήρθε στην Ελλάδα, με τη μητέρα της, σε πολύ μικρή ηλικία. Από την πατρίδα της έφυγε με μια βάρκα μέσα στην οποία ήταν άλλα 100 άτομα. Όλοι μαζί έπλεαν για μια εβδομάδα χωρίς φαγητό, ώσπου ένα ελληνικό πλοίο τους έσωσε.

Η Λαμ έχει το δικό της εστιατόριο στην Αθήνα. Έχει δύο γιους και είναι χωρισμένη. Θα μαγειρέψει για τους σεφ κάρυ νούντλς με κοτόπουλο και ελπίζει να τα καταφέρει. Η ιστορία της θα συγκινήσει τους κριτές.

Το πρωί, βρέθηκε στο στούντιο της εκπομπής “Το Πρωινό” και μίλησε για την περιπετειώδη ιστορία της ζωής της, αλλά και για την σχέση της με την μαγειρική. Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα:

Ο Δημήτρης φτάνει στο «Game Of Chefs» συνοδευόμενος από τη γυναίκα και την κόρη του. Έχει ένα καφέ μπιστρό στο κέντρο της Αθήνας. Η κρητική κουζίνα του ξυπνάει αναμνήσεις, καθώς και όλα τα φαγητά που του έφτιαχνε η γιαγιά του με την οποία είχε ιδιαίτερο δέσιμο.

Το πιάτο του, φυσικά, έχει κρητική προέλευση. Στην κουζίνα μαγειρεύει και τραγουδάει, προσπαθώντας να κρύψει το άγχος του. Ο χρόνος δεν τον πιέζει κι έτσι καταφέρνει να δημιουργήσει αυτό που ήθελε.

Κάνει, όμως, ένα λάθος, δεν δοκιμάζει το πιάτο του, πριν το πάει στους κριτές.

Ο Πέτρος ήρθε στο «Game Of Chefs» συνοδευόμενος από τη γυναίκα του που είναι έτοιμη να φέρει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Στην κουζίνα, είναι αρκετά αγχωμένος και αυτό φαίνεται από τα ατυχήματα που του συμβαίνουν τόσο με τα μαγειρικά σκεύη όσο και με τα υλικά. Αν και στο μυαλό του είχε να κάνει πολλά, τελικά αποφάσισε να μην το ρισκάρει, λόγω της πίεσης του χρόνου. Η αστοχία που είχε στο κρέας, θα κρίνει την πορεία του στο παιχνίδι.

Η Δήμητρα και η Γεωργία ήρθαν στο «Game Of Chefs» για να μάθουν νέα πράγματα για τη μαγειρική. Η Δήμητρα είναι μπαρ woman και μαζί με το ριζότο της φτιάχνει και ένα κοκτέιλ μοχίτο για τους σεφ. Η Γεωργία είναι μαγείρισσα και ιδιοκτήτρια ταβέρνας. Δεν μένει καθόλου ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα του πιάτου της και δείχνει τη δυσαρέσκειά της στους κριτές που και εκείνοι έχουν εντοπίσει πολλές αστοχίες.

Ο Βασίλης μεγάλωσε χωρίς τον πατέρα του. Στήριγμά του είναι η μητέρα του που έχει πολύ σημαντική θέση στη ζωή του. Ο Βασίλης ξεκινά τη μαγειρική του, γνωρίζοντας τα βήματα που θα ακολουθήσει. Δεν τον αγχώνει ο χρόνος και νιώθει ότι το πιάτο που δημιούργησε είναι πολύ καλό. Ωστόσο, οι κριτές του λένε να μην είναι τόσο σίγουρος για τον εαυτό του. Μπροστά στην κριτική τους… τα βρίσκει δύσκολα.

Οι σεφ αναζητούν απεγνωσμένα να βρουν ένα γλυκό κάτω από τις καμπάνες τους, αλλά κάθε φορά απογοητεύονται. Μέχρι που ένας μάγειρας-έκπληξη τους στέλνει με τον ειδικό ιμάντα μεταφοράς μία πάστα ποντικάκι. Ποιος είναι ο pastry chef που έφτιαξε την πάστα; Θα τον περάσουν οι κριτές στην επόμενη φάση του «Game Of Chefs»; Το σίγουρο είναι ότι επιτέλους θα απολαύσουν ένα γλυκό πιάτο!

