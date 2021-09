Κοινωνία

Μοντέλο με κοκαΐνη: “θρίλερ” με τα δακτυλικά αποτυπώματα στις δόσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση. Τι αναφέρει ο συνήγορος υπεράσπισης του μοντέλου, Αλέξης Κούγιας.

Δεν βρέθηκαν αποτυπώματα στα 35 σακουλάκια κοκαΐνης που εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητο της 29χρονης που βρίσκεται, ήδη, στη φυλακή, όπως αποκάλυψε ο συνήγορος του κατηγορούμενου μοντέλου, Αλέξης Κούγιας.

Το στοιχείο αυτό ενισχύει, σύμφωνα με τον ίδιο, την αθωότητα της κοπέλας.

Αναλυτικά σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια, αναφέρονται τα εξής:

«Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της κ. Α.Μ., η οποία αντιμετωπίζει την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών και την οποία, ως γνωστόν, υπερασπίζεται ο επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου κ. Αλέξιος Κούγιας.

Κατόπιν ταχυτάτων ανακριτικών ενεργειών της 24ης Τακτικής Ανακρίτριας κ. Μπελενιώτη, διαπιστώθηκαν γεγονότα, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι ανευρεθείσες στο αυτοκίνητό της Α.Μ. 35 δόσεις κοκαΐνης, ούτε διαχωρίστηκαν, ούτε συσκευάστηκαν, ούτε τοποθετήθηκαν στο μέρος που ανευρέθησαν, από την ίδια ,αλλά από άλλο άγνωστο πρόσωπο, το οποίο φρόντισε, πιθανότατα φορώντας γάντια, να εξαφανίσει τα αποτυπώματά του, γιατί στην έρευνα για την αναζήτηση αποτυπωμάτων, ανακριτική πράξη, την οποία παρήγγειλε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ η Ανακρίτρια, η απάντηση είναι ότι και στα 35 σακουλάκια-δόσεις και στην εξωτερική συσκευασία, η οποία τα περιέβαλλε, δεν ανευρέθη κανένα δακτυλικό αποτύπωμα, γεγονός εντελώς αφύσικο, αφού, αν τις ποσότητες αυτές, όπως και το περίβλημα, είχε τοποθετήσει η κα Α.Μ. στο χώρο που ανευρέθησαν, το απόλυτα φυσιολογικό θα ήταν να ευρεθούν τα αποτυπώματά της τόσο στις μικρότερες 35 συσκευασίες όσο και στη συσκευασία, η οποία τις περιέβαλλε, καθώς, εάν τις είχε διαχωρίσει, τις είχε συσκευάσει και τις είχε τοποθετήσει η κ. Α.Μ. για να τις διαθέσει, δεν θα είχε κανένα λόγο να εξαφανίσει τα αποτυπώματά της, διότι το μόνο που θα την ενδιέφερε, θα ήταν να τις πωλήσει και να εισπράξει τα χρήματα από πρόσωπα, τα οποία θα τη γνώριζαν, και δεν είχε πλέον καμία σημασία αν οι συσκευασίες είχαν τα αποτυπώματά της, και το κυριότερο, αν είχε κάνει αυτή την παράνομη πράξη, την οποία της αποδίδουν, θα ήταν βεβαία ότι δεν θα συλληφθεί και δεν θα είχε λόγο να εξαφανίσει τα αποτυπώματά της.

Μετά από αυτή την επιστημονικά αδιαμφισβήτητη απάντηση, ακλόνητο υπερασπιστικό επιχείρημα είναι ότι στο σπίτι της, παρουσία Πταισματοδίκη, έγινε εξονυχιστική έρευνα και δεν βρέθηκαν ούτε γάντια που θα εξαφάνιζαν τα αποτυπώματα, ούτε ζυγαριά ακριβείας, με την οποία η κ. Α.Μ. θα διαμοίραζε τις ποσότητες, όπως της αποδίδεται ως κατηγορία.

Δεύτερο κορυφαίο επιχείρημα υπέρ της κ. Α.Μ., μετά από αυτή την επιστημονική απάντηση, είναι ότι οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα στο αυτοκίνητό της συγχρόνως με τη σύλληψή της, δεν βρήκαν ούτε εκεί γάντια.

Όπως είναι γνωστό, έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά ερωτηματικά για την αυτόματη ενέργεια των αστυνομικών, αμέσως μόλις τη σταμάτησαν, ενώ πρόκειται για μια νεαρή κοπέλα και όχι για μια κοπέλα με περίεργη εμφάνιση ή για κάποιον ύποπτο έστω κατ’ εμφάνιση άνδρα, διεξήγαγαν αμέσως έρευνα στο αυτοκίνητό της και σε συγκεκριμένο σημείο, όπου και βρέθηκαν οι επίδικες ποσότητες και μάλιστα διαμοιρασμένες σε 35 συσκευασίες, ώστε να δημιουργείται αμέσως η υπόνοια της μελλοντικής πωλήσεώς τους, και μάλιστα δυστυχώς οι αστυνομικοί έκαναν αυτή την έρευνα χωρίς γάντια (!!!), γεγονός εντελώς περίεργο και παράτυπο, το οποίο όμως ενόψει του αποτελέσματος της έρευνας των δακτυλικών αποτυπωμάτων, από την οποία προκύπτει ότι δεν βρέθηκαν καθόλου αποτυπώματα, δημιουργεί πρόσθετα τεράστια ερωτηματικά, αφού λογικό θα ήταν τουλάχιστον στο εξωτερικό περίβλημα να βρεθούν τα αποτυπώματα του αστυνομικού ή των αστυνομικών που παρέλαβαν τη συγκεκριμένη ποσότητα μετά την ανεύρεσή της.

Υπέρ της αθωότητας της κ. Α.Μ. και των επιχειρημάτων της συνηγορεί και το αποτέλεσμα του δεύτερου ερωτήματος, το οποίο υπέβαλε στην ΕΛ.ΑΣ η Ανακριτής κ. Μπελενιώτη, δηλαδή να ερευνήσει η αστυνομία την τυχόν ύπαρξη καμερών ασφαλείας στον περιβάλλοντα χώρο του σπιτιού της κ. Α.Μ., και στο οποίο ερώτημα η απάντηση ήταν αρνητική, πράγμα που σημαίνει ότι αυτός που μεθόδευσε την τοποθέτηση των ναρκωτικών στο αυτοκίνητο της κυρίας Α.Μ., διαρρηγνύοντάς το ηλεκτρονικά, είχε απευθυνθεί σε επαγγελματίες και αδίστακτους κακοποιούς, οι οποίοι πρώτα ερεύνησαν την ύπαρξη καμερών στον περιβάλλοντα χώρο, διέρρηξαν ακολούθως με ηλεκτρονικό τρόπο το αυτοκίνητο της κ. Α.Μ., γεγονός το οποίο είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, και ακολούθως φορώντας γάντια, ώστε να εξαφανίσουν τα αποτυπώματά τους, τοποθέτησαν στο αυτοκίνητο τη συσκευασία, η οποία περιέβαλε τις 35 δόσεις κοκαΐνης, την οποία αμέσως (!!!) μόλις η κ. Α.Μ. μετακίνησε το αυτοκίνητό της, ανακάλυψαν οι αστυνομικοί που την συνέλαβαν.

Αναμένονται οι απαντήσεις στην έρευνα DNA που έχει διατάξει η Ανακρίτρια και για την οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα δικαιώσει την αθώα εντολέα μας, επιβεβαιώνοντας τους χωρίς δικηγόρο από την πρώτη στιγμή ισχυρισμούς της, ότι συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο κατονομάζει και το οποίο μεθοδεύει εδώ και πάρα πολύ καιρό την καταστροφή της, είναι ο δημιουργός όλης αυτής της υποθέσεως, η διερεύνηση της οποίας από την ελληνική Δικαιοσύνη και την κα Ανακρίτρια αναδεικνύει περίεργες μεθοδεύσεις και ασυνήθιστες εξελίξεις, τις οποίες είμαστε βέβαιοι ότι η ελληνική Δικαιοσύνη δεν θα αφήσει ατιμώρητες.»

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Ρόδο: Σπαρακτικό “αντίο” στην αδικοχαμένη Δώρα (εικόνες)

Σύνδρομο Άσπεργκερ - Παπανικολάου: Οι διαβεβαιώσεις που έδωσε ο Θάνος Πλεύρης

Ολυμπιακός - Φορτούνης: Τροχαίο για τον ποδοσφαιριστή (εικόνες)