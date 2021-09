Αθλητικά

Σάκκαρη: Στην τετράδα του τουρνουά της Οστράβα

Τετράδα και βήμα προς το Top 10 η Μαρία Σάκκαρη!

Η Μαρία Σάκκαρη ξεπέρασε με 7-5, 6-3 το εμπόδιο της Τσέχας Τερέζα Μαρτίντσοβα, προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά της Οστράβα και πλέον «χτυπά την πόρτα» της πρώτης δεκάδας της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Σάκκαρη ξεκίνησε το ματς με break και στη συνέχεια συντήρησε με άνεση το προβάδισμα, όμως στο 5-4 η Μαρτίντσοβα αντέδρασε, πήρε πίσω το break και ισοφάρισε.

Ακολούθησε ένα συναρπαστικό γκέιμ, όπου τελικά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατάφερε, στην τρίτη ευκαιρία της, να «σπάσει» ξανά το σερβίς της αντιπάλου της και τελικά να πάρει το σετ με 7-5. Η Τσέχα κέρδισε το πρώτο γκέιμ, του δεύτερου σετ, αλλά η Σάκκαρη με ένα σερί 3-0 πήρε προβάδισμα και δεν το έχασε, κλείνοντας μάλιστα το παιχνίδι με ακόμη ένα break (6-3).

Αντίπαλος της 26χρονης πρωταθλήτριας στον αυριανό ημιτελικό θα είναι, είτε η Πολωνή Ιγκα Σβιάτεκ (Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη και επικεφαλής του ταμπλό στην Οστράβα), είτε η Ελενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν (Νο 16 στον κόσμο).

