Πολιτική

ΔΕΗ: Κόντρα Τσίπρα - Οικονόμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη προσωπικά εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, κατά την έκτακτη συνάντηση που είχε με το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, με αφορμή την ανακοίνωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ, κάνοντας λόγο για «κόκκινη γραμμή» που ξεπερνά η κυβέρνηση και τονίζοντας πως «οι πολίτες θα πληρώσουν το μάρμαρο με τους λογαριασμούς ρεύματος».

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε εμφατικά πως δεν πρόκειται για πώληση του 17% της ΔΕΗ αλλά για «εκχώρησή του», κάνοντας λόγο για «επιλογή που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους», καθώς όπως είπε «όλα αυτά γίνονται σε μία περίοδο βαθύτατης ενεργειακής κρίσης, όπου το μέσο νοικοκυριό βλέπει τις υπέρογκες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ και αναρωτιέται αν θα μπορέσει να αντέξει αν αυτές οι αυξήσεις συνεχιστούν σε έναν χειμώνα που θα είναι δύσκολος».

Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή τις διαρκείς ανατιμήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επεσήμανε πως «ενώ θα έπρεπε να έχεις μία δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού που να παίζει καθοριστικό ρόλο στον ανταγωνισμό για την μείωση των τιμών, η ΔΕΗ όχι μόνο δεν ασκεί αυτόν τον ρόλο, αλλά πλέον δεν θα έχει καμία δυνατότητα να τον ασκήσει διότι χάνει κάθε ισχύ μέσα από την περαιτέρω απομείωση του ποσοστού που έχει το ελληνικό Δημόσιο».

Έκανε λόγο για «οργή και ματαίωση», με αφορμή την εκχώρηση του 17% της ΔΕΗ, τονίζοντας ότι «4,5 χρόνια, τη σκληρή περίοδο των μνημονίων, σε όλες τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα ζητούσαν 4 πράγματα», την πώληση του 17% της ΔΕΗ, τα δίκτυα, τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ, και τη ΔΕΠΑ Υποδομών, υπογραμμίζοντας ότι επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ «καταφέραμε να τα κρατήσουμε όλα».



«Σήμερα έρχεται ο κ. Μητσοτάκης και χωρίς να έχει την τρόικα, χωρίς να έχει μνημόνια και χωρίς πίεση τα δίνει όλα» πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας.

Χαρακτήρισε μάλιστα την επιλογή που κάνει η κυβέρνηση « πολύ χειρότερη ακόμα και από αυτήν του κ. Σαμαρά» (για τη μικρή ΔΕΗ), εξηγώντας ότι «εδώ το Δημόσιο δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ», καθώς η εκχώρηση θα γίνει «με Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσα από το Χρηματιστήριο, χωρίς τη δυνατότητα να συμμετάσχει το ελληνικό Δημόσιο».

Απαντώντας στα επιχειρήματα ότι η επιλογή αυτή αποσκοπεί στην αύξηση των κεφαλαίων της ΔΕΗ «για να επενδύσει στην πράσινη ανάπτυξη ή να αντιμετωπίσει τα χρέη της», ο κ. Τσίπρας τα απέρριψε, τονίζοντας ότι θα μπορούσαν να έχουν αναζητηθεί εναλλακτικές λύσεις. «Αντί ένα αυστραλιανό fund συνταξιούχων να επενδύσει στο ΔΕΔΔΗΕ με σταθερή απόδοση 6%, θα μπορούσε να επενδύσει ο ΕΦΚΑ», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι αντίστοιχα υπέρ του ελληνικού Δημοσίου θα παρθεί κάποια πρωτοβουλία και με την ΑΜΚ της ΔΕΗ. Υπογράμμισε ότι στόχος θα έπρεπε να είναι «να παραμείνει ο δημόσιος έλεγχος, ώστε να παραμείνει σε κοινή ωφέλεια η πλειοψηφία των μετοχών και κυρίως της διαχείρισης των δικτύων. Αυτό δεν συμβαίνει, και νομίζω ότι είναι απόδειξη πως ο κ. Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται ούτε για την κοινή ωφέλεια ούτε για το δημόσιο συμφέρον» πρόσθεσε.

Τέλος, ο κ. Τσίπρας απηύθυνε έκκληση στους πολίτες για «ενεργητική αντίσταση σε αυτές τις ληστρικές πολιτικές», ενώ προειδοποίησε το ΔΣ της ΔΕΗ «πριν προχωρήσουν στις όποιες οριστικές και τελεσίδικες αποφάσεις τους», ότι «θα αναζητηθούν όλες οι ευθύνες, όχι μόνο πολιτικές», καθώς όπως είπε «είναι εμφανές ότι μέσα από αυτήν τη διαδικασία το ελληνικό Δημόσιο ζημιώνεται».

Πρόεδρος ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ: Θα υπάρξει ξέφρενη αύξηση των τιμολογίων

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, κ. Αδαμίδης σημείωσε πως «η ΔΕΗ χαρίζεται στα ξένα ιδιωτικά συμφέροντα», χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή με την ΑΜΚ «καταστροφική για το Δημόσιο που δεν θα συμμετάσχει» και καταγγέλλοντας «αιφνιδιασμό από την απόφαση της Διοίκησης σε συνεννόηση με την κυβέρνηση».

Προανήγγειλε κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι «δεν είναι ζήτημα συντεχνίας αλλά κοινωνίας», καθώς όπως τόνισε «είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει μια ξέφρενη αύξηση των τιμολογίων, την οποία μόνο μια δημόσια επιχείρηση υπό τον έλεγχο του δημοσίου θα μπορούσε να συγκρατήσει».

«Η ΔΕΗ και τα δίκτυα, τόσο ο ΑΔΜΗΕ όσο και ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να μείνουν στον έλεγχο του ελληνικού Δημοσίου» πρόσθεσε ο κ. Αδαμίδης, καταγγέλλοντας πως η κυβέρνηση «κάνει πολλά πράγματα μέσα στην πανδημία προκειμένου να μην υπάρχουν οι αναμενόμενες αντιδράσεις».

Παράλληλα, αναφερόμενος στο ζήτημα των ανατιμήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα, ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ τόνισε πως με την εκχώρηση της ΔΕΗ «δεν θα υπάρχει πλέον το ελληνικό δημόσιο που θα ελέγχει και θα προσπαθεί να ρυθμίζει τέτοιου είδους αχαλίνωτες αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, που ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες δεν μπορεί κανείς να συλλάβει με ποιον τρόπο γίνεται και προς τα πού πάνε».

Απηύθυνε έκκληση στην Πολιτεία «να ασκήσει το δικαίωμά της να πάρει μέρος στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στο ποσοστό που της αναλογεί, προκειμένου προκειμένου να συνεχίσει αυτή η μεγάλη επιχείρηση που εδώ και 7 δεκαετίες έχει συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της χώρας να μην είναι έρμαιο στα συμφέροντα και τις ορέξεις οποιουδήποτε, είτε αυτά είναι ξένα funds είτε είναι ελληνικά συμφέροντα».





Οικονόμου: Θέλουμε τη ΔΕΗ του κ. Φωτόπουλου ή μια σύγχρονη επιχείρηση;

«Ποια ΔΕΗ θέλουμε;» είναι το ερώτημα που αναλύει σε δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας ουσιαστικά στις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη συνάντησή του, με το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.

«Το κρίσιμο ερώτημα, αναφορικά με το σχέδιο της ΔΕΗ, είναι το αν θέλουμε τη ΔΕΗ του κ. Φωτόπουλου και της εποχής του ή μια σύγχρονη επιχείρηση, που θα αντλεί κεφάλαια για να εξασφαλίζει ότι οι καταναλωτές, ιδιώτες και επιχειρήσεις, θα πληρώνουν φτηνότερο ρεύμα.

Ο κ. Τσίπρας αδυνατεί να κατανοήσει ότι η άντληση κεφαλαίων θα επιτρέψει στη ΔΕΗ να επενδύσει στις ΑΠΕ, τόσο εντός της χώρας όσο και στα Βαλκάνια, διασφαλίζοντας επαρκές και φθηνό ρεύμα για όλους σε διάρκεια δεκαετιών. Δέσμιος ιδεοληψιών του περασμένου αιώνα, αδυνατεί να αντιληφθεί τη σημασία της ενεργειακής επάρκειας και της απεξάρτησης μας από εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και τις πολιτικές, οικονομικές και γεωστρατηγικές προτεραιότητες στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Αδυνατεί να αντιληφθεί τη σημασία που έχει για την προστασία του περιβάλλοντος η πράσινη μετάβαση της ΔΕΗ και δράσεις όπως η υπογειοποίηση των δικτύων της, στην οποία θα μπορεί πλέον να επενδύσει η επιχείρηση», επισημαίνει στη δήλωσή του ο κ. Οικονόμου.

«Κανείς δεν ξεχνά ότι όσο κυβέρνησε ο κ. Τσίπρας η ΔΕΗ έφτασε στα όρια της κατάρρευσης. Το 2018 έγραφε ζημιές 2,8 εκ. ευρώ ημερησίως. Σήμερα, η ΔΕΗ μπαίνει δυναμικά στη νέα εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης» τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σημειώνει:

«Το σχέδιο της ΔΕΗ είναι ένα άλμα στο μέλλον και δεν αποτελεί ούτε εκχώρηση, ούτε ξεπούλημα, ούτε καν πώληση της εταιρείας. Αν γινόταν πώληση -όπως προέβλεπε το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ που ευτυχώς δεν πρόλαβε να υλοποιήσει- τα έσοδα θα πήγαιναν στους δανειστές για το δημόσιο χρέος, και όχι στη ΔΕΗ. Αντίθετα, τώρα τα χρήματα μπαίνουν στα ταμεία της εταιρείας για να δημιουργηθεί ανταποδοτικό όφελος για τον Έλληνα καταναλωτή. Επιπλέον διασφαλίζεται ο στρατηγικός ρόλος του δημοσίου, με ποσοστό 34%. Και βέβαια δεν πρόκειται για “ ξεπούλημα”, γιατί, αν κάποιος ήθελε να “ ξεπουλήσει”, δεν θα επέλεγε να βγει στην αγορά με τη σημερινή χρηματιστηριακή τιμή μετοχής, που είναι υψηλή».

«Ο κ. Τσίπρας με τη ΔΕΗ της εποχής του κ. Φωτόπουλου που ευαγγελίζεται ανήκει στον προηγούμενο αιώνα και αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σήμερα και του αύριο», καταλήγει στη δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Ρόδο: Σπαρακτικό “αντίο” στην αδικοχαμένη Δώρα (εικόνες)

Κώστας Μπακογιάννης: Ξανά υποψήφιος στην Αθήνα

Σάκκαρη: Στην τετράδα του τουρνουά της Οστράβα