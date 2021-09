Πολιτική

Μητσοτάκης: Ο νέος Ποινικός Κώδικας διορθώνει λάθη του παρελθόντος

Ο Πρωθυπουργός χαιρέτισε τις τολμηρές τροποποιήσεις που τίθενται σε διαβούλευση. Τι αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media.

«Η Ελλάδα αποκτά σύγχρονους και αποτελεσματικούς ποινικούς κώδικες. Η Πολιτεία διορθώνει λάθη του παρελθόντος, καθιερώνοντας αυστηρότερες τιμωρίες για αδικήματα του παρόντος. Και, με περισσότερες από 150 αλλαγές, αντιμετωπίζει απειλές εναντίον της ζωής και των ελευθεριών αλλά και σε βάρος του Περιβάλλοντος», αναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Στο εξής», υπογραμμίζει, «καθιερώνονται μεγαλύτερες ποινές για βιασμούς, εμπρησμούς ή εγκλήματα που αφορούν ανηλίκους. Το ίδιο ισχύει και για την πρόκληση αναπηρίας ή μόνιμης παραμόρφωσης. Η εκδίκαση αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας αποκτά, τώρα, προτεραιότητα. Τα ισόβια γίνονται η μοναδική τιμωρία για ανθρωποκτονίες, βιασμούς ανηλίκων και θανατηφόρες ληστείες. Οι κατάδικοι για σοβαρά εγκλήματα θα μένουν, πλέον, περισσότερο χρόνο στη φυλακή. Ενώ επανέρχεται ως αδίκημα η παράνομη αλιεία στα χωρικά μας ύδατα».

Ο Πρωθυπουργός χαιρετίζει τις «τολμηρές τροποποιήσεις στους Ποινικούς μας Κώδικες, που τίθενται σε διαβούλευση», σημειώνοντας ότι «Το νομικό μας οπλοστάσιο ανανεώνεται και το δικαιϊκό μας σύστημα αναμορφώνεται. Το Κράτος Δικαίου συντονίζει τα βήματά του με την κοινωνία και με την εποχή. Παρακολουθώντας τη δεύτερη και προστατεύοντας πάντα την πρώτη».

