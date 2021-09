Life

“The 2Night Show”: ο συμπαρουσιαστής και οι πρώτοι καλεσμένοι (εικόνες)

Φέτος, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα έχει στο πλευρό του ένα πρόσωπο που έχει αγαπήσει όλη η Ελλάδα. Ποιοι και πότε θα κάνουν ποδαρικό για την νέα σεζόν.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και το «The 2night Show» επιστρέφουν στο late night πρόγραμμα του ANT1, και «γράφουν» την 6η χρονιά τους με ενδιαφέρουσες συναντήσεις και ανατρεπτικούς καλεσμένους.

Στην παρέα φέτος και ο Σπύρος Ντούγιας, ο μικρός Σέργιος από τις «Άγριες Μέλισσες», που θα έχει το δικό του στούντιο και θα υποδέχεται τους καλεσμένους του για μια μίνι συνέντευξη εντελώς ανατρεπτική και παιχνιδιάρικη! Από την εκπομπή, δεν θα λείπουν και τα σατιρικά βίντεο με την υπογραφή του Βαγγέλη Περρή.

ΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου κάνει «ποδαρικό» στο «The 2Night Show» και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Ο ταλαντούχος ηθοποιός και σκηνοθέτης μιλά για την καλλιτεχνική του πορεία, τα εφηβικά του χρόνια, τον ρόλο που παίζει ο έρωτας στη ζωή του και για την επιστροφή του στην τηλεόραση, στη πετυχημένη σειρά του ΑNT1 «Άγριες Μέλισσες», μετά από περίπου 10 χρόνια απουσίας.

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος συναντά και τον καινούργιο συνεργάτη του Γρηγόρη, τον μικρό Σπύρο Ντούγια στο δικό του μικροσκοπικό στούντιο και αποκαλύπτει μια πιο τρυφερή, αλλά και πιο αστεία πλευρά του εαυτού του!

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο χρυσός Ολυμπιονίκης της Κωπηλασίας στο Τόκιο, Στέφανος Ντούσκος. Το «outsider» που κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο και να ανεβεί στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αποκαλύπτει πώς λειτούργησε κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να φτάσει στον τελικό του στόχο. Πόσο δύσκολη είναι η ζωή στο Ολυμπιακό χωριό;

Τι ρόλο έχουν παίξει οι γονείς του στην πορεία του; Σκέφτηκε ποτέ να τα παρατήσει και για ποιο λόγο; Τέλος, αναφέρεται στις σπουδές του στην Ιατρική αλλά και στα μελλοντικά του σχέδια.

Μαζί ξενυχτάμε, παίζουμε, γελάμε, συγκινούμαστε, ακούμε τις πιο ενδιαφέρουσες εξομολογήσεις!

«The 2night Show»: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη, στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

