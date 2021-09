Βίνσεντ Βαν Γκογκ: Δακτυλικά αποτυπώματα του ζωγράφου στα “Ηλιοτρόπια”

Ο διάσημος ζωγράφος είχε φιλοτεχνήσει τον πίνακα τον Ιανουάριο του 1889 στην Αρλ

Δακτυλικά αποτυπώματα του Βίνσεντ Βαν Γκογκ φαίνεται ότι εντοπίστηκαν σε έναν από τους πίνακές του με τα «Ηλιοτρόπια», που δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 1889, όταν ο διάσημος ζωγράφος βρισκόταν στην Αρλ.

Όπως ανακοίνωσε το μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ, οι άνθρωποι που ανέλαβαν την συντήρηση του έργου εντόπισαν δύο δακτυλικά αποτυπώματα στο χρώμα που βρίσκεται στο πάνω μέρος του πίνακα. Eικάζουν, ο ζωγράφος πρέπει να είχε πάρει τον καμβά, ενώ το χρώμα ήταν ακόμη λίγο νωπό, αφήνοντας τα ίχνη του.

Τα «Ηλιοτρόπια» είναι από τις πλέον διάσημες σειρές έργων του Βαν Γκογκ, που συνδέονται με τον Πολ Γκογκέν και φιλοτέχνησε το 1888 και το 1889. Συνολικά ζωγράφισε πέντε έργα σε μεγάλους καμβάδες, ορισμένους από τους οποίους τοποθέτησε στο δωμάτιο που θα έμενε ο Γκογκέν, στην Αρλ.

