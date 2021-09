Υγεία - Περιβάλλον

Κλιματική κρίση: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Αθήνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελλάδα ένωσε τη φωνή της με τον κόσμο στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

«Make love, not CO2». Ελληνιστί: «Κάντε έρωτα και όχι διοξείδιο του άνθρακα». Χιλιάδες νέες και νέοι ύψωσαν τα πολύχρωμα πλακάτ τους και βγήκαν σήμερα στους δρόμους όλου του πλανήτη για να διαδηλώσουν κατά της κλιματικής κρίσης. Η Ελλάδα δε θα μπορούσε να μη συμμετέχει σε αυτή την παγκόσμια κινητοποίηση για τον πλανήτη. Στην Αθήνα - τηρουμένων των μέτρων κατά της COVID-19 - η πλατεία Συντάγματος άρχισε να πλημμυρίζει με νέους και νέες, όλων των ηλικιών, από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής. Η πορεία προς το Μοναστηράκι ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του μεγάλου παγκόσμιου Έλληνα, του Μίκη Θεοδωράκη.

«Είμαστε εμείς η γενιά της αλλαγής», φώναζαν ρυθμικά νέοι και νέες καθώς κατηφόριζαν την Ερμού. Τα συνθήματα ενώθηκαν με αυτά των εκατοντάδων χιλιάδων νέων σε όλο τον πλανήτη, που παλεύουν για ένα μέλλον βιώσιμο. Σε αυτή την πορεία η Ελλάδα ύψωσε δυναμικά τη φωνή της σε όλο τον κόσμο για την ανάληψη δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, σε συνέχεια των κινητοποιήσεων “Fridays for Future” που οδήγησαν στη λήψη σοβαρών πολιτικών αποφάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Για την αντιμετώπιση του υπαρξιακού αυτού προβλήματος, το οποίο θα επηρεάσει δυσανάλογα τις νέες γενιές που έρχονται. Για ένα καλύτερο μέλλον». Οι νέοι της Ελλάδας έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση με κεντρικό αίτημα την Κλιματική Δικαιοσύνη εν όψει και της κρίσιμης διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα COP26 που θα πραγματοποιηθεί σε λίγο καιρό στη Γλασκώβη.

«Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο. Οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν άμεσα δράση», δήλωσε η 17χρονη Αριάδνη Παπαθεοδώρου. Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι του WWF και της Greenpeace, Θεοδότα Νάντσου και Νίκος Χαραλαμπίδης, αντίστοιχα, έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου, προκειμένου η Ελλάδα να δεσμευτεί για κλιματική ουδετερότητα πολύ πριν το 2050.

«Είναι συγκινητική η παρουσία του κόσμου σε αυτή τη μεγάλη πορεία με αφετηρία την πλατεία Συντάγματος. Στην προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει κανείς. Γι' αυτό και το κάλεσμά μας απευθύνεται σε όλους. Σε όποιον θέλει στο μέλλον να κοιτάζει τα νέα άτομα στα μάτια ξέροντας ότι έκανε ότι μπορούσε για εκείνα», υπογραμμίζουν οι διοργανωτές.

Όπως επισημαίνουν: «Φέτος απαιτούμε κλιματική δικαιοσύνη για όλους. Φέτος η χώρα μας βίωσε ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα. Πρωτοφανές τόσο στην διάρκεια, όσο και την ένταση. Η θερμοκρασία έσπασε ρεκόρ 50 χρόνων. Αλλεπάλληλες πυρκαγιές, ξηρασία αλλά και πλημύρες δημιουργούν προβλήματα τόσο στην καθημερινή μας ζωή, όσο και στην οικονομική αλλά και κυριολεκτική ακεραιότητα ολόκληρων πληθυσμιακών ομάδων. Η πραγματικότητα δεν σηκώνει αμφισβήτηση».

Όπως τονίζουν οι διαδηλωτές: «Είναι υποχρέωσή μας να κινητοποιηθούμε, να ευαισθητοποιηθούμε και να μιλήσουμε για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Ας κάνουμε μαζί την αρχή». Σημειώνεται τέλος ότι τη δράση διοργάνωσαν οι Οργανώσεις “Πρωτοβουλία Νέων” και “Fridays for Future Greece”, ενώ στηρίζουν οι WWF, η Greenpeace Hellas, η “Συμμαχία για το Κλίμα” καθώς και άλλες συλλογικότητες και περιβαλλοντικές ομάδες.

Μεγάλη διαδήλωση έγινε και στο Βερολίνο, ενόψει και των γερμανικών εκλογών που γίνονται την Κυριακή.

Δείτε τι μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Τάσος Τέλλογλου:

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Ηφαίστειο στην Ισπανία: Εντολή εκκένωσης σε άλλες τρεις πόλεις (εικόνες)

Σύνδρομο Άσπεργκερ - Παπανικολάου: Οι διαβεβαιώσεις που έδωσε ο Θάνος Πλεύρης