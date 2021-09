Πολιτική

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Η ομιλία στην Γενική Συνέλευση (βίντεο)

Η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 76η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Στη Νέα Υόρκη και την 76η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στρέφονται τα βλέμματα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, μετά την έκφραση δημόσιας συγγνώμης από μέρους του κ. Ελπιδοφόρου για την παρουσία του δίπλα στην τουρκική ηγεσία στα εγκαίνια του ουρανοξύστη.

Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης, στη διάρκεια συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε, Αντόνιο Γκουτέρες, έστειλε εκ νέου σαφές μήνυμα στην Τουρκία και δεν δίστασε να παρουσιάσει την τουρκική παραβατικότητα εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας.

Ο Πρωθυπουργός είχε, ακόμη, αλλεπάλληλες επαφές με οικονομικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες, διαφημίζοντας τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και καλώντας τους να επενδύσουν.

