Κοινωνία

Ίλι Καρέλι: ξεκίνησε η δίκη για τον βασανισμό του βαρυποινίτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο εδώλιο κάθονται 13 σωφρονιστικοί. Τι κατέγραψαν οι κάμερες των φυλακών. Είχε βρεθεί νεκρός στο κελί του, λίγες ημέρες αφού σκότωσε σωφρονιστικό υπάλληλο σε άλλες φυλακές.

Της Λίας Κοντοπούλου

Ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης η δίκη για τον θάνατο του βαρυποινίτη Ίλι Καρέλι στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών, το 2014.

Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας φαίνονται σωφρονιστικοί υπάλληλοι να έχουν σχηματίσει κλοιό γύρο από τον 42χρονο βαρυποινίτη και να τον τραβούν προς το κελί του. Σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μέσα στη φυλακή δείχνει χτυπημένος στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου 13 σωφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών Νιγρίτας Σερρών.

Ο βαρυποινίτης, λίγες ημέρες πριν, είχε σκοτώσει με αυτοσχέδιο μαχαίρι έναν σωφρονιστικό υπάλληλο στις φυλακές Μαλανδρίνου και γι’ αυτόν τον λόγο είχε μεταφερθεί στις φυλακές Νιγρίτας. Οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι δεν ήταν εκείνοι που τον χτύπησαν. Ο 42χρονος, λίγες ώρες αφότου οδηγήθηκε στο κελί του, εντοπίστηκε νεκρός.

Αρχικά οι σωφρονιστικοί είχαν κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία, όμως κρίθηκαν αθώοι γι’ αυτήν την κατηγορία από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Κρίθηκαν, όμως, ένοχοι για τον βασανισμό και τους επιβλήθηκαν ποινές με αναστολή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κλιματική κρίση: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Αθήνα (εικόνες)

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Ηφαίστειο στην Ισπανία: Εντολή εκκένωσης σε άλλες τρεις πόλεις (εικόνες)