Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο (βίντεο)

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός είχε τετ-α-τετ με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο.

Θέματα της Ομογένειας και τρόποι συνεργασίας για την καλύτερη υποστήριξη του πολυδιάστατου έργου της Αρχιεπισκοπής τέθηκαν επί τάπητος κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, στα γραφεία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον ΟΗΕ.

Ο Αρχιεπίσκοπος παρουσίασε στον Πρωθυπουργό το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη επαναλειτουργία του Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου στο Ground Zero.

Επιπλέον Μητσοτάκης και Ελπιδοφόρος συζήτησαν ζητήματα του οικουμενικού Ελληνισμού και επαναβεβαίωσαν τους στενούς, ιστορικούς δεσμούς αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας που συνδέουν την Αρχιεπισκοπή και το ποίμνιό της με τη μητέρα πατρίδα.

To “τετ-α-τετ” με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής πραγματοποιήθηκε τελικά, μετά την έκφραση δημόσιας συγγνώμης από μέρους του κ. Ελπιδοφόρου για την παρουσία του δίπλα στην τουρκική ηγεσία στα εγκαίνια του ουρανοξύστη.

Μετά τη συνάντηση ανώτατη κυβερνητική πηγή ανέφερε: «Το θέμα είναι λήξαν. Αυτό που προέχει είναι η ενότητα του Ελληνισμού, η άρρηκτη σχέση της Ελλάδας με την Αρχιεπισκοπή Αμερικής και οι στενές σχέσεις της αρχιεπισκοπής με το ποίμνιό της».

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, το μεσημέρι της Παρασκευής, αναφέρεται «Ο κυβερνητικός χειρισμός του ζητήματος που δημιουργήθηκε με την συμμετοχή του Αρχιεπίσκοπου Ελπιδοφόρου σε τουρκική εκδήλωση είναι τουλάχιστον παιδαριώδης. Απαξιώνει τον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Αρχιεπισκοπής της Αμερικής αλλά εκθέτει ταυτόχρονα και τον Έλληνα Πρωθυπουργό που για άλλη μια φορά εμφανίζεται να άγεται και να φέρεται, αλλάζοντας κάθε δυο ώρες στάση σε σχέση με την συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, ανάλογα με το ποια τάση στο εσωτερικό της ΝΔ ασκεί τις μεγαλύτερες πιέσεις. Καλό είναι ο κος Μητσοτάκης να καταλάβει ότι η παρουσία και οι συναντήσεις του σε διεθνές επίπεδο δεν μπορεί να υπόκεινται σε επικοινωνιακές σκοπιμότητες και σε παιχνίδια εσωκομματικών ισορροπιών».

Συνάντηση με τον Μπουρλά

Η πρόοδος των επενδύσεων της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, με έμφαση στις καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, οι οποίες προσελκύουν επιστημονικό προσωπικό, περιλαμβανομένων νεαρών Ελλήνων, οι οποίοι είχαν φύγει στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά.

Ο κ. Μπουρλά ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι στη Θεσσαλονίκη ασχολούνται με απαιτητικά ερευνητικά προγράμματα, όπως έρευνα στην τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, όπως σημειώνουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές.

Ακολούθησε η ομιλία του Πρωθυπουργού στην 76η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου στηλίτευσε την στάση της Τουρκίας ακόμη και για ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ακόμη, στη διάρκεια συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε, Αντόνιο Γκουτέρες, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε εκ νέου σαφές μήνυμα στην Τουρκία και δεν δίστασε να παρουσιάσει την τουρκική παραβατικότητα εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας.

Ο Πρωθυπουργός είχε, ακόμη, αλλεπάλληλες επαφές με οικονομικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες, διαφημίζοντας τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και καλώντας τους να επενδύσουν.

