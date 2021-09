Οικονομία

Αναπτυξιακός Νόμος - Γεωργιάδης: Επιτάχυνση ένταξης για νέα επενδυτικά σχέδια

Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης για τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται οικονομικά.

Τους οριστικούς πίνακες κατάταξης 134 νέων επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στα καθεστώτα ενίσχυσης “Γενική Επιχειρηματικότητα” και “Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού ύψους 936,7 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ξεπερνά τα 207 εκατ. ευρώ και η ενίσχυση με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής ξεπερνά τα 114 εκατ. ευρώ.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε σχετικά: «Θερμά συγχαρητήρια που επιτέλους η διαδικασία της αναρτήσεως των οριστικών πινάκων γίνεται με τόση ταχύτητα. Συνεχίζουμε με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο για περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών».

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε: «Τα δύο επικείμενα νομοσχέδια που περιλαμβάνουν την αναμόρφωση του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου και τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, θα οδηγήσουν σε σημαντική περαιτέρω επιτάχυνση και ευελιξία των διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων. Στηρίζουμε έμπρακτα την επιχειρηματικότητα, μειώνοντας το γραφειοκρατικό βάρος και προσφέροντας ισχυρά κίνητρα για την προσέλκυση νέων επενδύσεων και τη δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας».

Πιο αναλυτικά:

Στον 6ο κύκλο του καθεστώτος “Γενική Επιχειρηματικότητα” υπήχθησαν 40 επενδυτικά σχέδια . Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 19.805.817,60 ευρώ και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται στο ποσό των 114.250.986,79 ευρώ .

υπήχθησαν . Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται στο ποσό των . Στον 4ο κύκλο του καθεστώτος “Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις” υπήχθησαν 94 επενδυτικά σχέδια. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 187.591.783,58 ευρώ και δεν απαιτείται ενίσχυση με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν τους πίνακες κατάταξης αναρτημένους στην ιστοσελίδα ependyseis.gr. Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης των ατομικών αποφάσεων υπαγωγής των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων.

