Θράκη: Νέα παρέμβαση της Τουρκίας

Τι ζητά το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών

Θέμα μειονότητας της Θράκης θέτει εκ νέου η Άγκυρα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών που κάνει λόγο για περιορισμό των θρησκευτικών καθηκόντων των μαθητών της «τουρκικής μειονότητας», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αφορμή για την παρέμβαση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αποτέλεσε η υπ’ αριθμ. Φ.8.2/2.4/8354/17-09-2021 οδηγία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/Βάθμιας και Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με την οποία καλούνται οι διευθυντές των μειονοτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου και Ροδόπης για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση του εγκεκριμένου ωρολογίου προγράμματος όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας χωρίς καμία παρέκκλιση. Η οδηγία ερμηνεύτηκε ότι συμπεριλαμβάνει και την Παρασκευή, ιερή ημέρα μεσημεριανής προσευχής για τους μουσουλμάνους.

Με ανάρτησή του στο Twitter το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει: «Καλούμε τις ελληνικές αρχές να ανακαλέσουν αυτή την απόφαση που περιορίζει τους μαθητές που σπουδάζουν στα δημοτικά σχολεία της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη και τους καθηγητές να εκπληρώσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα».

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ στηρίζεται σε σχετική καταγγελία της αυτοαποκαλούμενης «Συμβουλευτικής Επιτροπής Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης», την οποία και αναπαράγει στη δική του ανάρτηση.

