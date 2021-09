Life

“Άγριες Μέλισσες”: τα πρώτα επεισόδια του 3ου κύκλου (εικόνες)

Καθώς ολοκληρώνεται η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του 3ου κύκλου της σειράς του ΑΝΤ1, πάρτε μια γεύση από όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η Νο 1 σειρά των δύο τελευταίων χρόνων, έρχονται τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, στις 22:00, στον ΑΝΤ1, και γράφουν τη συνέχεια της ιστορίας τους, που αγαπήθηκε και συζητήθηκε όσο καμία άλλη.

Ο Α’ και ο Β’ κύκλος καθήλωσαν με τη σαρωτική πλοκή, τις εξαιρετικές ερμηνείες και την κινηματογραφικής αισθητικής σκηνοθεσία τους.

Ο Γ’ κύκλος, βάζοντας τον πήχη ακόμα πιο ψηλά, συγκλονίζει και ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι μας άγγιξε δεν ήταν παρά μόνο η αρχή.

Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου - Επεισόδιο 1

21 Απριλίου 1967, η νύχτα που άλλαξε την Ελλάδα για τα επόμενα 7 χρόνια…

Πέντε μήνες μετά, η Δικτατορία έχει εγκαθιδρυθεί. Η βία κι ο φόβος έχουν σκεπάσει όλη τη χώρα. Κάποιοι κρύβονται, άλλοι αντιστέκονται, άλλοι σιωπούν, περιμένοντας ένα θαύμα - όπως οι περισσότεροι κάτοικοι του Διαφανίου. Κάποιοι τάσσονται υπέρ των πραξικοπηματιών, όπως ο Ακύλας Μεγαρίτης, ο μεγάλος αδελφός του Αχιλλέα και ιδρυτής των Αβάντων, που βγαίνει απ’ τη φυλακή, έχοντας στο μυαλό του μεγαλεπήβολα σχέδια εξουσίας και εκδίκησης. Στο πλευρό του, ο Μελέτης που έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με την οικογένεια Μεγαρίτη. Απ’ την άλλη τα μέλη της οικογένειας Σταμίρη και Σεβαστού έχουν νέες δουλειές, νέες ζωές, αλλά όλοι τους προσπαθούν ακόμα να επουλώσουν τις πληγές τους, αλλά και να προσαρμοστούν στη νέα τάξη πραγμάτων.

Ο εκδότης Πέτρος Ορφανίδης και ο ταγματάρχης Ζάχος Λυκογιάννης είναι τα πρόσωπα που θα συνδεθούν άρρηκτα με τις ζωές των αδελφών Σταμίρη και θα τους ξυπνήσουν μνήμες απ’ το παρελθόν ή θα τους προσφέρουν μια έξοδο διαφυγής από το ζοφερό μέλλον που απλώνεται μπροστά τους. Ο Δούκας και η Μυρσίνη θα δεχτούν, ίσως, το ισχυρότερο πλήγμα απ’ τα παιδιά τους. Η Ελένη και ο Λάμπρος θα βρεθούν ξαφνικά στη δίνη μιας νέας Οδύσσειας. Θα καταφέρουν, και αυτή τη φορά, να βγουν αλώβητοι;

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου - Επεισόδιο 2

Ο Ζάχος δεν ξέρει αν πρέπει να πιστέψει την αθωότητα του Λάμπρου που αποφασίζει να κρυφτεί. Όλο το χωριό προσπαθεί να τον βοηθήσει, ενώ ο Ντούνιας τον ψάχνει μανιωδώς. Ο Μπάμπης, παρά τις πιέσεις του φοβισμένου Κυριάκου, θα οδηγήσει τον Λάμπρο στο βουνό μαζί με τον Προκόπη και τους υπόλοιπους; Ο Ακύλας μαθαίνει πως η κόρη του, Κορίνα, έχει σχέση με τον Μελέτη, ο οποίος του ζητάει το χέρι της. Η Ζωή διαφωνεί με την επιλογή της κόρης της, αλλά εκείνη την απειλεί πως θ΄ αποκαλύψει το μυστικό της. Η Ασημίνα αποφασίζει να δουλέψει με τον Πέτρο παρ’ ότι είναι αδελφός του Δημήτρη Ορφανίδη. Ο Νικηφόρος υποψιάζεται πως ο Κωνσταντής κάτι του κρύβει, καθώς βλέπει τα χρέη να αυξάνονται, ενώ στο μαγαζί θα εμφανιστεί κάποιος παλιός γνώριμος από την Τρούμπα. Ο Δούκας με τη Μυρσίνη δεν μπορούν να πιστέψουν πως τα παιδιά τους θα καταθέσουν εναντίον του πατέρα τους στο δικαστήριο. Η Μυρσίνη διαφωνεί με τον Δούκα που φαίνεται να έχει παραδώσει τα όπλα, και είναι αποφασισμένη να τους αλλάξει γνώμη και να τους κερδίσει πίσω. Η Ελένη δεν ξέρει αν πρέπει να εμπιστευτεί τον Ζάχο. Τι απόφαση θα πάρουν με τον Λάμπρο; Πώς θα αντιδράσει η Ελένη όταν θα έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Ακύλα;

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου - Επεισόδιο 3

Η Ελένη και οι αδελφές της ταράζονται από την απρόσμενη επίσκεψη του Ακύλα. Επείγει, όμως, να βρουν τρόπο να βοηθήσουν τον Λάμπρο. Ο Ζάχος λέει στην Ελένη ότι ο Λάμπρος πρέπει να παραδοθεί. Θα καταφέρει να την πείσει ο πρώην αγαπημένος της; Ο Ακύλας με τον Καλογερά ψάχνουν επενδυτές για να προχωρήσουν το σχέδιο του αεροδρομίου και βάζουν στο στόχαστρο τον Δούκα. Ο Κωνσταντής αναγκάζεται να πάει στο Διαφάνι και, μετά από πολύ καιρό, συναντά τη Δρόσω. Πώς θα αντιδράσουν στην πρώτη τους συνάντηση; Ο Τόλλιας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη έκπληξη όταν τον επισκέπτεται ο μεγάλος γιος του, ο Θανάσης. Όλο το χωριό είναι συγκρατημένο με τον ερχομό του Ζάχου, καθώς γνωρίζουν πως είναι ένας από τους πραξικοπηματίες. Και ο Ταξίαρχος Σκαφάς αμφιβάλει για τον Ταγματάρχη. Εκείνος, όμως, τι κρύβει στην καρδιά του;

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου - Επεισόδιο 4

Ο Δούκας αποδεικνύεται ένα δυνατό χαρτί για τα επιχειρηματικά σχέδια του Ακύλα και τα αδέλφια Σεβαστού δέχονται το πρώτο χτύπημα στον πόλεμο που έχουν κηρύξει στους γονείς τους. Η Ελένη αποφασίζει να κρύψει τον Λάμπρο σ’ ένα σπίτι κοντά στο Διαφάνι. Θα προλάβει να τον φυγαδεύσει; Η Ασημίνα παίρνει μια σημαντική πληροφορία απ’ τον Πέτρο. Ο Δούκας και η Μυρσίνη παρευρίσκονται στο σπίτι του Ακύλα για ένα δείπνο προς τιμήν του Μελέτη και της Κορίνας, αλλά τη βραδιά θα σημαδέψει ένα ακραίο γεγονός που θα τους συγκλονίσει. Ο Ντούνιας και οι άντρες του ανακαλύπτουν το κρησφύγετο στο βουνό. Θα καταφέρουν να γλιτώσουν ο Δημήτρης Ορφανίδης και οι σύντροφοί του; Ποια θα είναι η τύχη του Λάμπρου, του Προκόπη και του Μπάμπη μετά απ’ αυτήν την επιδρομή;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία σειράς: Λευτέρης Χαρίτος

Σκηνοθέτες: Κώστας Αναγνωστόπουλος, Μιχάλης Κωνσταντάτος

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη, Πέτρος Καλκόβαλης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βαγγέλης Κατριτζιδάκης, Γιώργος Παπανδρικόπουλος

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Εκτέλεση Παραγωγής: JK Productions

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Μαρία Κίτσου, Έλλη Τρίγγου, Δανάη Μιχαλάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Λεωνίδας Κακούρης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Αναστάσης Ροϊλός, Γιώργος Γεροντιδάκης, Γιάννης Κουκουράκης, Μαρία Πετεβή, Παύλος Ορκόπουλος, Γιώργος Σουξές, Θεοφανία Παπαθωμά, Χρήστος Πλαΐνης, Αλίκη Αλεξανδράκη, Αμαλία Καβάλη, Κωστής Σαββιδάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Ελένη Καρακάση, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Γιώργος Ηλιόπουλος, Δανάη Λουκάκη, Γιάννης Βασιλώττος, Νίκος Λεκάκης, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Κωνσταντίνος Δανίκας, Μαρία Αντουλινάκη, Γιάννης Νταλιάνης.

ΣΤΟΝ Γ’ ΚΥΚΛΟ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΔΥΝΑMIKA ΚΑΙ ΟΙ: Αιμίλιος Χειλάκης, Νίκος Κουρής, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Μαρία Καλλιμάνη, Λήδα Ματσάγγου, Κώστας Φιλίππογλου, Χρήστος Μαλάκης, Γιώργος Παπαπαύλου, Χρήστος Φωτίδης, Αννέτα Κορτσαρίδου, Δημήτρης Τσίκλης, Στέλλα Ψαρουδάκη, Προκόπιος Νεράντζης, Βασίλης Μπούτσικος κ.ά.

«Άγριες Μέλισσες»: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:00





