Γιάννης Αντετοκούνμπο - ESPN: Μια “ανάσα” από την κορυφή του Top-100

Ο Greek Freak "απειλεί" την πρωτοκαθεδρία του Κέβιν Ντουράντ.

Στον δρόμο για την κορυφή, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak ανέβηκε, ήδη, στη δεύτερη θέση λίστας του ESPN για τους 100 καλύτερους παίκτες στο NBA αυτή τη στιγμή.

Η κορυφή, όπως και στην αντίστοιχη λίστα του Sports Illustrated, ανήκει στον Κέβιν Ντουράντ.

Μάλιστα, ο KD έκανε ένα μεγάλο… άλμα, σε σχέση με την κατάταξη του 2020, αφού τότε είχε βρεθεί (επιστρέφοντας από τον σοβαρό τραυματισμό του) στο Νο6.

Την πρώτη πεντάδα ολοκληρώνουν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς (Νο3) που έπεσε από την κορυφή, ο Λούκα Ντόντσιτς (Νο4) που παρέμεινε σταθερός και ο Στεφ Κάρι (Νο5) που κέρδισε 3 θέσεις (Νο8 πέρσι).



Η λίστα του ESPN από το Νο.25 ως το Νο.1:



25.Ρούντι Γκομπέρ

24.Καρλ - Άντονι Τάουνς

23.Ζάιον Ουίλιαμσον

22.Τζρου Χόλιντεϊ

21.Μπαμ Αντεμπάγιο

20.Καϊρί Ίρβινγκ

19.Κρις Μίντλετον

18.Ντόνοβαν Μίτσελ

17.Τρέι Γιανγκ

16.Τζίμι Μπάτλερ

15.Ντέβιν Μπούκερ

14.Τζέισον Τέιτουμ

13.Κρις Πολ

12.Πολ Τζορτζ

11.Μπράντλεί Μπιλ

10.Τζέιμς Χάρντεν

9.'Άντονι Ντέιβις

8.Ντέιμιαν Λίλαρντ

7.Τζοέλ Εμπίντ

6.Νίκολα Γιόκιτς

5.Στεφ Κάρι

4.Λούκα Ντόντσιτς

3.ΛεΜπρόν Τζέιμς

2.Γιάννης Αντετοκούνμπο

1.Κέβιν Ντουράντ

