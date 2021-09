Κοινωνία

Σχολική τροχονόμος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η σχολική τροχονόμος, πάνω στην οποία έπεσε διερχόμενο όχημα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, γύρω στις 13:20, στην περιοχή της Σταυρούπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Υπό ακόμη αδιευκρίνιστες συνθήκες, διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε σχολική τροχονόμο, ενώ εκείνη διέσχιζε την οδό Μακρυγιάννη.

Επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πλήρωμα του οποίου προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στην σχολική τροχονόμο.

Ακολούθως, με το ασθενοφόρο, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

