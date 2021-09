Πολιτισμός

Αρεζού στον ΑΝΤ1: θέλω να φτιάξω νοσοκομείο στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μικρή Αφγανή, που πήρε υποτροφία για την Βοστώνη, μίλησε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» για τα όνειρα της.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησε το πρωί του Σαββάτου η 12χρονη Αφγανή προσφυγοπούλα, η οποία κέρδισε υποτροφία για την Βοστώνη.

Όπως είπε η μικρή Αρεζού «έμαθα ελληνικά σε τρεις μήνες», παρότι όπως ανέφερε είναι δύσκολη γλώσσα.

Αποκάλυψε ακόμη ότι μιλάει συνολικά πέντε γλώσσες, «Ντερίκ, φαρσί, αγγλικά, τουρκικά και ελληνικά».

Αναφερόμενη στα όνειρα της είπε «Θέλω να γίνω γιατρός», ενώ σε ότι αφορά τα μελλοντικά όνειρα της σημείωσε ότι «η Ελλάδα είναι μια υπέροχη χώρα. Θέλω να γυρίσω πάλι στην Ελλάδα και να φτιάξω ένα νοσοκομείο».

Με την μικρή Αρεζού είχε συνανηθεί πριν από μερικές ημέρες η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου. Η κ. Σακελλαροπούλου, αφού συνεχάρη τη νεαρή μαθήτρια, τόνισε ότι το χαρισματικό αυτό παιδί αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα τόσο για την Πολιτεία όσο για όλους όσους είναι σε δύσκολη θέση: «Μπορούν να δουν ότι υπάρχει φως. H γλώσσα και η παιδεία είναι ο δρόμος για την ένταξη, για την ενσωμάτωση».

Παράλληλα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε και τη μεγάλη συμβολή της οικογένειας της Αρεζού στην εξέλιξη της, και ιδιαίτερα της μητέρα της, που της εμφύσησε την αγάπη για τη γνώση.

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολική τροχονόμος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θα γύριζα στα Σεπόλια να πουλάω cd για να έχω τον πατέρα μου

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας και βοριάδες το Σάββατο