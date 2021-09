Υγεία - Περιβάλλον

Λινού - Κορονοϊός: παιδικά πάρτι με μάσκες και μέτρα

Τι είπε για την μετάλλαξη Δέλτα, την μετάδοση του ιού στα σχολεία αλλά και τα παιδικά πάρτι. Πως θα μπει "φρένο" στην πανδημία.



Τον προβληματισμό της για την πορεία της πανδημίας στην χώρα και τον χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού κατά του κορονοϊού εξέφρασε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Αθηνά Λινού.

Όπως είπε η κ. Λινού, αν συνεχίσουμε να έχουμε τον ρυθμό εμβολιασμού που έχουμε σήμερα και να μην τηρούμε τα μέτρα προστασίας σε κλειστούς χώρους, όπως και στα μέσα μεταφοράς θα δούμε τα κρούσματα να εκτοξεύονται.

Τόνισε ακόμα ότι η μετάλλαξη Δέλτα δεν συγκρίνεται με τις προηγούμενες, καθώς είναι πολύ μεταδοτική.

Παράλληλα, αναφερόμενη στην μετάδοση του κορονοϊού στα παιδιά, υπογράμμισε ότι και τα πάρτι είναι πρόβλημα και σημείωσε ότι τα παιδικά πάρτι πρέπει να γίνονται αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους και με μάσκα, καθώς και να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των παιδιών.

Για τα κρούσματα στα σχολεία και πως θα αποφευχθεί η μετάδοση του ιού, η κ. Λινού τόνισε ότι θα έπρεπε με το πρώτο κρούσμα στην τάξη να γίνεται αμέσως self test σε όλα τα παιδιά του τμήματος και μετά από τρεις ημέρες να γίνεται μοριακό τεστ από τον ΕΟΔΥ ώστε να αποφύγουμε την μετάδοση. Σημείωσε ακόμα ότι τεστ θα πρέπει να κάνουν και τα εμβολιασμένα παιδιά.

