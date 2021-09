Κοινωνία

Μάγδα Φύσσα: Δεν τελειώσαμε με τον φασισμό επειδή μπήκε φυλακή η Χρυσή Αυγή

Η Μάγδα Φύσσα δηλώνει αποφασισμένη να μείνει μπροστά στον αντιφασιστικό αγώνα που ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια, όταν ο γιος της Παύλος έπεφτε νεκρός από το μαχαίρι του χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά.



«Δεν τελειώσαμε με τον φασισμό επειδή μπήκε φυλακή η Χρυσή Αυγή. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν». Με τα λόγια αυτά, η Μάγδα Φύσσα δηλώνει την αποφασιστικότητά της να μείνει μπροστά στον αντιφασιστικό αγώνα που ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια, όταν ο γιος της Παύλος έπεφτε νεκρός από το μαχαίρι του χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά.

Για την οικογένεια του Παύλου Φύσσα, ο χρόνος σταμάτησε στις 00:05 ξημερώματα Τετάρτης 18 Σεπτεμβρίου του 2013. Όταν ο Γιώργος Ρουπακιάς, έστριψε το μαχαίρι βαθιά στην καρδιά του. Η διαδρομή από την μέρα της στυγνής δολοφονίας μέχρι την καταδίκη του δολοφόνου του και της Χρυσής Αυγής, ήταν μεγάλη.

«Ναι εντάξει βάλαμε την Χρυσή Αυγή στην φυλακή αλλά υπάρχει φασισμός εκεί έξω. Μην ξεχνάμε τους 500.000 που τους ψηφίσανε. Εκεί έξω είναι και είναι διάφορες οι μορφές φασισμού» λέει η Μάγδα Φύσσα μιλώντας στην ΕΡΤ.

Οκτώ χρόνια μετά η Μάγδα Φύσσα έδωσε τη θέση της στους συγγενείς θυμάτων φασιστικής, ρατσιστικής σεξιστικής βίας και ομοφοβίας, που στάθηκαν στην κορυφή της φετινής πορείας.

Τονίζει ότι «ποτέ δεν ξεχάσαμε και αυτά τα παιδιά που έχουν χαθεί με αυτόν τον τρόπο με ρατσιστικά κίνητρα, φασιστικά, γυναικοκτονίες. Γιατί ναι μεν μπορεί να μην είναι το ίδιο μια οργάνωση εγκληματική όπως αυτή που σκότωσε τον Παύλο, μπορεί να μην ήταν οργάνωση που σκότωσε τον Ζακ αλλά δεν παύει να ήταν μία δολοφονία σε δημόσια θέα από νοικοκυραίους που το είδε όλη η Ελλάδα».

