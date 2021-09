Πολιτική

Θεοδωρικάκος για αντιεμβολιαστές: έρευνα σε ιστοσελίδες και ομάδες υποκινητών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντολή στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να εντοπιστούν οι διαχειριστές σελίδων που «συντηρούν» το κίνημα αντιεμβολιαστών μετά το ντοκουμέντο του ΑΝΤ1.



Την άμεση παρέμβαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου προκάλεσε το ντοκουμέντο που αποκάλυψε η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι».

«Πρέπει να διερευνηθεί ποιοι κρύβονται πίσω από αυτές τις ιστοσελίδες που αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια υγεία», αναφέρει σε μήνυμα του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, αμέσως μετά την προβολή του ντοκουμέντου από την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Μάλιστα, σύμφωνα με ενημέρωση, έχει ήδη δώσει σχετική εντολή στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για να εντοπιστούν οι κάτοχοι ιστοσελίδων και οι διαχειριστές σελίδων που «συντηρούν» το κίνημα των αντιεμβολιαστών και παρακινούν πολίτες να μην τηρούν τα μέτρα προστασίας για την αποτροπή εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

"Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, έδωσε εντολή σήμερα το πρωί στον Διευθυντή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βασίλη Παπακώστα, να διερευνήσει αμέσως την προέλευση και την ταυτότητα των διαχειριστών ιστοσελίδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που προτρέπουν τους πολίτες σε πράξεις που στρέφονται ενάντια στη δημόσια υγεία, στην ασφάλεια και στο κράτος.

Τα σχετικά στοιχεία θα διαβιβαστούν στη Δικαιοσύνη για τη διερεύνηση τέλεσης τυχόν ποινικών αδικημάτων και άσκησης των προβλεπομένων κατά νόμο ενεργειών".

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτσας για ΔΕΗ: ήταν “χρυσός” και ο ΣΥΡΙΖΑ την έκανε “κάρβουνο”

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Γρίφος με την κάρτα μνήμης

Πρωτοψάλτης - ΟΑΕΔ: προγράμματα για άνεργους και στήριξη σε νέα ζευγάρια