Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Ρόδο: Η μητέρα της Τοπαλούδη ξεσπά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Έκρηξη" από την μητέρα της άτυχης Ελένης Τοπαλούδη, με αφορμή την δολοφονία της Ντόρας στην Ρόδο.



Η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη, που δολοφονήθηκε στην Ρόδο, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», με αφορμή τη νέα γυναικοκτονία στο νησί με θύμα την Ντόρα, που δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της.

Η Κούλα Αρμουτίδου, ξέσπασε μιλώντας στον ΑΝΤ1. «Φτάνει να σκοτώνουν τα κορίτσια μας με τόση ευκολία, και να βιαιοπραγούν», είπε και φανερά στεναχωρημένη και εξοργισμένη ανέφερε «μου ξύνουν τις πληγές μου που δεν θα κλείσουν ποτέ, με ματώνουν, γιατί τόση βία»

Μιλώντας για τις γυναικοκτονίες, οι οποίες είναι 11 από την αρχή του χρόνου στην Ελλάδα, η κ. Αρμουτίδου τόνισε ότι τα κοινά στοιχεία, είναι οι απαρχαιωμένες αντιλήψεις. «Η γυναικοκτονία είναι από τα εγκλήματα που στηρίζονται σε αναχρονιστικές αντιλήψεις, όπου η γυναίκα είναι κατώτερη κι αν δεν υπακούει σαν τελευταία λύση την σκοτώνουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε ακόμα ότι σε τέτοια εγκλήματα η ποινή πρέπει να είναι ισόβια και να μην βγαίνουν έξω οι δράστες, ενώ αναφερόμενη στην δολοφονία της κόρης της, Ελένης, είπε ότι «πήγε ως πρόβατο επί σφαγή». Μάλιστα, αναφερόμενη στον δολοφόνο της κόρης, δεν κατάφερε να συγκρατήσει την οργή της.

"Η Ντόρα έφυγε όταν έγινε βίαιος ο δράστης"

Παράλληλα, για την σχέση της άτυχης Ντόρας με τον δολοφόνο της μίλησε, επίσης, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» η θεία της, Κλεοπάτρα. Όπως είπε, η σχέση που λέγετε πως είχαν 9 μήνες, δεν ήταν μεγάλη, ήταν μια σχέση γνωριμίας.

Όπως ανέφερε η θεία της αδικοχαμένης Ντόρας, οι δυο τους δεν κυκλοφορούσαν μαζί και δεν έμεναν μαζί, στην ουσία, όπως είπε η σχέση τους ήταν τον τελευταίο 1,5 μήνα.

Τόνισε ακόμα, ότι από την πλευρά του δράστη δεν υπήρχαν δείγματα βίαιης συμπεριφοράς νωρίτερα. «Την πρόσεχε, τις έπαιρνε λουλούδια, ήταν κύριος. Αλλά δεν ήταν σχέση αυτή, έβγαιναν βόλτα και γύριζαν», είπε χαρακτηριστικά.

«Τον τελευταίο 1,5 μήνα όταν άρχισαν οι σκηνές ζηλοτυπίας η Ντόρα έφυγε» ανέφερε ακόμα η θεία της, μιλώντας στον ΑΝΤ1, σημειώνοντας πως «δεν γνωρίζαμε ποιος ήταν ο δολοφόνος, δεν ξέραμε ποιος ήταν αυτός».

Ειδήσεις σήμερα:

Μάγδα Φύσσα: Δεν τελειώσαμε με τον φασισμό επειδή μπήκε φυλακή η Χρυσή Αυγή

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Γρίφος με την κάρτα μνήμης

Σχολική τροχονόμος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο