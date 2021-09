Πολιτική

Μπακογιάνης για Ιμάμογλου: δεν θα κάνουμε δώρο στον Ερντογάν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Τι είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων για τον Μεγάλο Περίπατο, τα έργα σε 400 πεζοδρόμια και την διπλή ανάπλαση με το γήπεδο του Παναθηναϊκού.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε δώρο στον κ. Ερντογάν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εμείς οφείλουμε να συνυπάρξουμε και οφείλουμε, από κάτω προς τα πάνω, στο πλαίσιο της διπλωματίας των πόλεων, να βρίσκουμε λύσεις» είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Σχετικά με τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, που θεωρείται το «αντίπαλον δέος» του Ερντογάν, ο Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε «συζητήσαμε με τον κ. Ιμάμογλου για πολλά θέματα και αναζητήσαμε πεδία για συνεργασίες, όπως η κλιματική αλλαγή, η διαχείριση του Προσφυγικού ή ο Πολιτισμός. Μπορούμε να χτίσουμε μια γέφυρα συνεννόησης και κατανόησης. Εγώ εισέπραξα μια θετική διάθεση».

Συμπλήρωσε πως «φιλοξενήσαμε έναν άνθρωπο με ανοιχτό μυαλό, ανοιχτά αυτιά και μάτια, που φρόντισε σε κάθε ευκαιρία να υπογραμμίσει την πίστη του στην ελληνοτουρκική φιλία και αυτό έχει την σημασία του. Δεν σημαίνει αυτό ότι λύσαμε τα προβλήματα. Κάναμε όμως ένα βήμα. Όπως κάναμε μαζί και όταν στην δική μου επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη πήγαμε μαζί στον Οικουμενικό Πατριάρχη και αυτό ήταν ένα μήνυμα αναγνώρισης της Οικουμενικότητας του Πατριαρχείου. Αυτό τελευταία φορά είχε γίνει επί Μιλτιάδη Έβερτ».

Για τα έργα στην Αθήνα και το γήπεδο του Παναθηναϊκού

Απαντώντας σε ερωτήματα τηλεθεατών, ο Δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι είναι σε εξέλιξη «το μεγαλύτερο έργο σε πεζοδρόμιο τα τελευταία 15 χρόνια, από το 2004. Το έργο προβλέπει να φτιάξουμε 400 πεζοδρόμια».

Για τον Μεγάλο Περίπατο και τις αλλαγές στο κέντρο της Αθήνας, ο Κ. Μπακογιάννης ανέφερε ότι «έχουμε περάσει στην β΄ φάση των έργων. Ξεκίνησε το Σύνταγμα και θα ξεκινήσει και η Πανεπιστημίου, το έργο προβλέπει φαρδιά πεζοδρόμιο και μεγάλα δέντρα. Τα Χριστούγεννα θα μας βρουν με το έργο να δουλεύεται και εξαρτάται η πορεία του και από το αν θα βρούμε αρχαία. Το επόμενο καλοκαίρι όμως, το Σύνταγμα θα είναι ολοκληρωμένο και θα είναι έτοιμο και ένα μεγάλο κομμάτι της Πανεπιστημίου».

Τέλος, σχετικά με την διπλή ανάπλαση για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ο Δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι «το δουλεύουμε μαζί με την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε καλές ανακοινώσεις. Θέλουμε να φτιάξουμε το καλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα και παράλληλα να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό χώρο πρασίνου στην περιοχή».

