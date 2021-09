Οικονομία

Γονική παροχή: η κατάργηση του φόρου και το όφελος ανά περίπτωση

Εντός της προσεχούς εβδομάδος αναμένεται να ψηφιστεί η ρύθμιση. Παραδείγματα για το όφελος των φορολογούμενων.



Εντός της προσεχούς εβδομάδος αναμένεται να ψηφιστεί η ρύθμιση για την κατάργηση του φόρου γονικής παροχής, μέχρι του ποσού των 800.000 ευρώ ανά γονέα, όπως έχει ανακοινώσει από την Θεσσαλονίκη και την ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ρύθμιση η οποία και θα τεθεί σε εφαρμογή από την προσεχή Παρασκευή 1η Οκτωβρίου.

Το συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να δώσει μεγάλη ανάσα στην κτηματαγορά, αλλά και σε χιλιάδες νοικοκυριά και αυτό διότι η γονική παροχή δεν αφορά μόνο ακίνητα, αλλά και κινητά περιουσιακά στοιχεία, όπως μετρητά, μετοχές κ.λπ.

Το μέτρο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό ειδικά για περιπτώσεις που οι γονείς θέλουν να δώσουν χρήματα στα παιδιά τους, προκειμένου είτε να αγοράσουν π.χ. ένα αυτοκίνητο ή να κάνουν μία επιχείρηση.

Μέχρι σήμερα ο φόρος για ανάλογες περιπτώσεις είναι της τάξεως του 10%, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού. Με βάση την νέα ρύθμιση όταν οι γονείς θα δίνουν χρήματα στα παιδιά τους με γονική παροχή, δεν θα επιβάλλεται φόρος 10% επί του ποσού που παρέχεται, είτε αυτό προορίζεται για την αγορά ενός αυτοκινήτου είτε για την υλοποίηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου είτε για άλλον σκοπό, όπως για παράδειγμα την κάλυψη τεκμηρίων.

Τι ισχύει σήμερα για τις γονικές παροχές και τι κερδίζουν οι ενδιαφερόμενοι από την 1η Οκτωβρίου, που καταργείται ο φόρος:

10% για δωρεά μετρητών.

1% για ακίνητη περιουσία 150 - 300.000 ευρώ,

5% για ακίνητη περιουσία 300-600.000 ευρώ και

10% για ακίνητη περιουσία μεγαλύτερη των 600.000 ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το μέτρο δεν αφορά σε κληρονομιές και όπως αναφέρουν αξιωματούχοι από το υπουργείο Οικονομικών γονική παροχή και κληρονομιά είναι δύο διακριτά πράγματα παντού στην Ευρώπη και δεν τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης.

Όπως έχει τονιστεί από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών η κατάργηση του φόρου για γονική παροχή, αποτελεί ένα αναπτυξιακό μέτρο και ως στόχο έχει την στήριξη της νέας γενιάς, αλλά και της κτηματαγοράς που τόσο πολύ έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια.

Πηγές από το υπουργείο Οικονομικών τονίζουν ότι ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα από γονείς και παππούδες που θέλουν να στηρίξουν παιδιά και εγγόνια, χωρίς να αναγκαστούν να πληρώσουν υψηλό φόρο.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι τα αιτήματα αυτά έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με την ανάγκη κάποιων να δώσουν άμεσα στην επόμενη γενιά, είτε μετρητά, είτε μετοχές προκειμένου να ξεκινήσουν κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μερικά παραδείγματα:

Για γονική παροχή ακινήτου αξίας 300.000 ευρώ ο φόρος που αναλογεί είναι 1.500 ευρώ, ενώ από την 1η Οκτωβρίου θα είναι μηδενικός.

Για ακίνητο αξίας 600.000 ευρώ ο φόρος είναι 16.500 ευρώ και πλέον μηδενίζεται

Για γονική παροχή μετρητών ύψους 800.000 ευρώ προβλέπονταν φόρος ύψος 80.000 ευρώ και πλέον θα είναι μηδενικός.

Σημειώνεται ότι από το ύψος των 800.000 ευρώ και πάνω θα ισχύει ότι ίσχυε.

Τέλος το μέτρο έχει γίνει δεκτό με ικανοποίηση από την ΠΟΜΙΔΑ, που το χαρακτήρισε ως «ιστορική χειρονομία προς την ελληνική οικογένεια».

