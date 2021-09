Αθλητικά

Ο Πελέ παίζει χαρτιά με την κόρη του στο νοσοκομείο (εικόνες)

Ο Βραζιλιάνος θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Η νέα φωτογραφία από το νοσοκομείο.

Η ανάρρωση του Πελέ συνεχίζεται σε φυσιολογικούς ρυθμούς, καθώς ο 80χρονος Βραζιλιάνος θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Σάο Πάουλο, μετά από χειρουργική επέμβαση στο παχύ έντερο.

«Τις τελευταίες ημέρες, έχει κάνει πολλά βήματα», έγραψε η κόρη του, Κέλι Νασιμέντο, σε ανάρτηση της στο Instagram, όπου εμφανίζεται με τον πατέρα της να παίζουν ένα παιχνίδι με χαρτιά. «Με έμαθε πώς να παίζω χαρτιά και με... κερδίζει», ήταν το σχόλιο του χαμογελαστού Πελέ.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα αποτελέσματα της βιοψίας του όγκου που ανιχνεύθηκε στο παχύ έντερο του Πελέ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται από προβλήματα υγείας, με σοβαρότερο μία λοίμωξη του ουροποιητικού, το 2019.

