Σαμαράς: η ΝΔ δεν είναι Ποτάμι - Άσκηση βέτο για την Αμμόχωστο

Αιχμές για την πολιτική διεύρυνσης προς το κέντρο που ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και για την προσέγγιση διαλόγου με την Τουρκία, άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός.

Συνέντευξη εφ΄ όλης της ύλης στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» παραχώρησε ο Αντώνης Σαμαράς, εκφράζοντας τις αντιρρήσεις του για τις κινήσεις Μητσοτάκη, τονίζοντας πως με τον ανασχηματισμό έδειξε πως μετακινείται πολιτικά στις θέσεις του «Ποταμιού», κάτι το οποίο δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία.

«Είναι αδιαμφισβήτητο δικαίωμα του πρωθυπουργού να επιλέγει τους υπουργούς του. Όμως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Διότι σε κάθε ανασχηματισμό εκπέμπεται και ένα «μήνυμα», υπάρχει συμβολισμός. Και ο συμβολισμός αυτός δεν πρέπει να στείλει αντιφατικά μηνύματα. Ότι δηλαδή η παράταξή μας υιοθετεί σήμερα απόψεις που η ίδια έχει πολεμήσει, όπως οι Πρέσπες και το σχέδιο Ανάν. Ή ότι επιβραβεύει πρόσωπα που έχουν αντίθετη πολιτική άποψη…», είπε ο κ. Σαμαράς και συνέχισε:

«Στις εκλογές του 2019 το εκλογικό σώμα έδωσε αυτοδυναμία στη ΝΔ, εκφράζοντας την αντίθεσή του μεταξύ άλλων στην πολιτική ΣΥΡΙΖΑ στο μεταναστευτικό, την εγκληματικότητα και τις Πρέσπες. Ταυτόχρονα έδωσε καθαρή εντολή στη ΝΔ για εκκαθάριση των σκευωριών του ΣΥΡΙΖΑ και για να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη και η μεσαία τάξη. Όποιος θέλει να υπηρετήσει αυτές τις θέσεις για τις οποίες έλαβε αυτοδυναμία η ΝΔ είναι ευπρόσδεκτος. Αυτό σημαίνει “διεύρυνση”. Αλλά όταν επιλέγονται άτομα με αντίθετες θέσεις, αυτό δεν λέγεται “διεύρυνση”, λέγεται “μετατόπιση”. Ξέρετε, με το να μετακινηθούμε σε θέσεις “Ποταμιού”, δεν κατακτάμε το πολιτικό κέντρο. Είναι άλλο πράγμα να απευθύνεσαι σε πολίτες άλλων των παρατάξεων και εντελώς άλλο να εκφράζεις άλλες παρατάξεις. Σε μια πλουραλιστική δημοκρατία οφείλουν να εκφράζονται όλες οι παρατάξεις αυτόνομα. Το σημαντικότερο όμως είναι το εξης ερώτημα: με τη σύγχρονη Δεξιά – Κεντροδεξιά, τι θα γίνει; Ή στο όνομα της διεύρυνσης θα θεωρείται ότι μπήκε στη γωνία η μεγαλύτερη παράταξη της χώρας; Κατανοώ την άποψη περί διεύρυνσης, αλλά η προϋπόθεση μιας διεύρυνσης είναι να έχεις τη βάσης σου. Αλλιώς κινδυνεύεις να απομακρύνεις περισσότερους απ' όσους προσελκύεις».

«Θα έπρεπε να ασκήσουμε βέτο για την Αμμόχωστο»

Επιπρόσθετα, ο κ. Σαμαράς τόνισε πως η Αθήνα και η Λευκωσία θα έπρεπε να απαντήσουν με «βέτο» στις φιέστες Ερντογάν στην Αμμόχωστο, σημειώνοντας συνολικά για τα ελληνοτουρκικά. «Ποια εξομάλυνση; Ξεχάσατε τις συνεχείς NAVTEX όλο το καλοκαίρι; Τις προκλήσεις τουρκικών αλιευτικών έξω από τις ακτές μας; Τις συνεχείς δηλώσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών; Ακόμα και το όνομα του Αιγαίου επιχειρούν να αλλάξουν.(…) Το σημαντικότερο για εμένα όμως είναι οι “φιέστες” Ερντογάν στην Αμμόχωστο που μετατρέπεται πια σε ενισχυμένη στρατιωτική βάση των Τούρκων. Η Άγκυρα τόλμησε να παραβιάσει τα δύο μοναδικά ψηφίσματα του ΟΗΕ που κανείς δεν τόλμησε να ακουμπήσει. (…) Ελλάδα και Κύπρος θα έπρεπε να είχαν ήδη αντιδράσει εντονότερα. Πρώτον θα έπρεπε να πιέζουν συνεχώς την ΕΕ για κυρώσεις κατά της Τουρκίας. (…) Ακόμα και βέτο σε ευρωπαϊκές αποφάσεις θα έπρεπε ίσως να θέσουμε. Δεύτερον θα έπρεπε να ζητήσουμε ενεργοποίηση της ρήτρας αλληλεγγύης της ΕΕ όπως παλαιότερα είχαν κάνει άλλες χώρες».

«Η Μέρκελ ήταν διαχειρίστρια, όχι οραματίστρια»

Ο πρώην πρωθυπουργός επανέλαβε πως η Γερμανίδα καγκελάριος τράβηξε σε εκείνον το χαλί κάτω από τα πόδια και προτίμησε την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία.

Ο Αντώνης Σαμαράς, τόνισε: «Η κ. Μέρκελ "στενοχωριέται" σήμερα για όσα ζητούσε τότε από τους Έλληνες. Αλλά όταν, κατά δήλωσή όλων τους "τα καταφέρναμε", τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια μας! Δεν θυμάμαι να στήριξε την Ελλάδα...».

Υποστηρίζει ακόμη ότι «Κάποιοι λοιπόν εκτός Ελλάδος είδαν τότε την άνοδο του Τσίπρα σαν μιαν "ευκαιρία" να ξαναφέρουν το Grexit στο τραπέζι: Για να επιβάλλουν την "πειθαρχία" στα υπόλοιπα κράτη μέλη... Η τιμωρία της "δύστροπης" Ελλάδας θα ήταν το "μαστίγιο", για κάθε "απείθαρχο" στην Ευρώπης. Γι' αυτό και χρειάστηκαν την κυβέρνηση Τσίπρα...».

Και προσθέτει καυστικά: «Η κ. Μέρκελ οραματίστρια δεν ήταν. Διαχειρίστρια ήταν».

Όλη η συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά

Ερώτηση: κ. Πρόεδρε, πρόσφατα η Α. Μέρκελ ανέφερε ότι οι δυσκολότερες στιγμές της στην Καγκελαρία ήταν στην περίοδο που “ζήτησε τόσα πολλά από τους πολίτες στην Ελλάδα”. Το θεωρείτε ως δικαίωση για το "μπρα ντε φερ" που υπήρξε με το Βερολίνο στην περίοδο της διακυβέρνησης σας;

Απάντηση: "Δικαίωση" για μένα δεν είναι αυτά που λέει ξαφνικά η κα. Μέρκελ σήμερα. Δικαίωση ήταν το γεγονός ότι ήδη από τον Νοέμβριο του 2014 το Eurogroup ομόφωνα αποφάσιζε ότι η Ελλάδα μπορούσε να βγει οριστικά από τα μνημόνια. Τότε! Κι όμως, τράβηξαν το χαλί κάτω από τα πόδια μας! Με συνέπεια τρίτο Μνημόνιο. Για να μας πουν μετά ότι η χώρα πήγε πίσω 10 χρόνια! Κάποιοι λοιπόν εκτός Ελλάδος είδαν τότε την άνοδο του Τσίπρα σαν μιαν "ευκαιρία" να ξαναφέρουν το Grexit στο τραπέζι: Για να επιβάλλουν την "πειθαρχία" στα υπόλοιπα κράτη μέλη... Η τιμωρία της "δύστροπης" Ελλάδας θα ήταν το "μαστίγιο", για κάθε "απείθαρχο" στην Ευρώπης. Γι' αυτό και χρειάστηκαν την κυβέρνηση Τσίπρα...Ποιός δεν θυμάται ότι η κα Μέρκελ εκμεταλλεύτηκε τα ολέθρια σφάλματα των Τσίπρα-Βαρουφάκη για να αποσπάσει από την Ελλάδα αδιανόητες υποχωρήσεις, τις οποίες εγώ ξεκάθαρα είχα αρνηθεί. Ποιός ξεχνάει το Υπερταμείο, δηλαδή την εκχώρηση ολόκληρης της Εθνικής Περιουσίας για 99 χρόνια! Ή την εκχώρηση της Μακεδονικής ταυτότητας στα Σκόπια... Η κα. Μέρκελ "στενοχωριέται" σήμερα για όσα ζητούσε τότε από τους Έλληνες. Αλλά όταν, κατά δήλωσή όλων τους "τα καταφέρναμε", τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια μας! Δεν θυμάμαι να στήριξε την Ελλάδα...

Ερώτηση: θα λείψει η Μέρκελ από την Ευρώπη;

Απάντηση: Διαχειρίστηκε την ισχύ που της κληροδότησαν οι προκάτοχοί της στην Καγκελαρία - οι αληθινοί ηγέτες που προηγήθηκαν: Ο Κολ που είχε το όραμα της Ενωμένης Γερμανίας, και κατάφερε να το κάνει πραγματικότητα. Και ο Σρέντερ που είχε το όραμα να μεταρρυθμίσει την ενωμένη πλέον Γερμανία και να την κάνει ανταγωνιστική διεθνώς - και το πέτυχε. Η κα. Μέρκελ οραματίστρια δεν ήταν. Διαχειρίστρια ήταν.. Και σήμερα βλέπουμε μιαν Ευρώπη μειωμένης πολιτικής συνοχής, που παρακολουθεί και δεν ηγείται.

Ερώτηση: Βλέπετε επομένως και τη νέα συμμαχία AUKUS να οδηγεί κι αυτή σε νέες πολιτικές θολούρες και συσχετισμούς; Και τι συνεπάγεται για Ευρώπη, αλλά και Ελλάδα;

Απάντηση: Το ότι "αιφνιδιάστηκαν" στις Βρυξέλλες δείχνει ακριβώς τα ελλείμματα μιας γραφειοκρατικής Ευρώπης με τραυματισμένο διεθνές εκτόπισμα. Αλλά θέτει και υπαρξιακά διλήμματα για το ίδιο το ΝΑΤΟ. Για εμένα όμως η κρίση γεννάει την ευκαιρία για την Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και πρωτίστως για την Ελλάδα. Η πατρίδα μας οφείλει να προχωρήσει σε νέα ανάλυση δεδομένων και να επαναπροσδιορίσει τη γεωπολιτική της θέση, αδράχνοντας την ευκαιρία. Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην δημιουργία του Ευρωστρατού, όπου η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει μιας και έχουμε, μετά τη Γαλλία, τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις στην ΕΕ.

Ερώτηση: Τι εννοείτε;

Απάντηση: Παρά το AUKUS, η Ευρώπη δεν θα πάψει να είναι απαραίτητη και στις ΗΠΑ και στις διεθνείς ισορροπίες. Κι εμείς - μη κάνετε λάθος - οφείλουμε να ενισχύσουμε τη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ σε αυτό το κομβικό σημείο των παγκόσμιων γεωπολιτικών συσχετισμών. Η μεταφορά της στρατιωτικής κι αμυντικής ισχύος των ΗΠΑ στον Ειρηνικό και η διαφαινόμενη απομάκρυνση της παρουσίας τους στην Μέση Ανατολή, δίνει στη χώρα μας σημαντική ευκαιρία να μετατραπεί σε πολύ πιο ισχυρό “παίκτη” στην σκακιέρα της Μεσογείου. Κι αυτό, συν τοις άλλοις, λόγω των προνομιακών σχέσεών μας με το Ισραήλ, αλλά και τον Αραβικό κόσμο. Γι αυτό και λέω ότι τώρα η Ευρώπη έχει τη μεγάλη ευκαιρία να "χειραφετηθεί" - και η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει .

Ερώτηση: Πως κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης ως προς την πανδημία και τον εμβολιασμό;

Απάντηση: Ο εμβολιασμός είναι ο μόνος τρόπος να πάρουμε ξανά τη ζωή μας στα χέρια μας. Σε αυτό δεν υπάρχουν "ναι μεν, αλλά"...

Ερώτηση: η πανδημία άλλαξε τα οικονομικά δεδομένα παγκοσμίως. Ανησυχείτε ότι έπεται μια νέα φάση λιτότητας ή είστε από τους αισιόδοξους της ταχείας ανάπτυξης;

Απάντηση: Να ξεκινήσω λέγοντας πως τα δύο, σχεδόν, αυτά χρόνια της πανδημίας η κυβέρνηση μας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αποφασιστικές παρεμβάσεις κράτησαν την Οικονομία όρθια. Και σήμερα η οικονομική δραστηριότητα ανακάμπτει εντυπωσιακά. Αλλά σε αυτή τη φάση μιλάμε, στην πραγματικότητα, για ανάκαμψη. Δεν είναι ακόμα "Ανάπτυξη"... Ωστόσο, ανησυχώ για το τι θα συμβεί όταν οι Κεντρικές Τράπεζες, αποφασίσουν να ανεβάσουν τα επιτόκια, για να ελέγξουν την πληθωρισμό. Όπως ελπίζω ότι δεν θα επιστρέψουμε στο Σύμφωνο Σταθερότητας που γνωρίζουμε. Μην ξεχνάτε ότι το Χρέος μας είναι πια πάνω από 200% του ΑΕΠ. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιβληθούν στην Ελλάδα ξανά μέτρα "υπέρ-πλεονασμάτων" για να αντιμετωπίσουμε το υπερβολικό χρέος.

Ερώτηση: Άρα, τι χρειαζόμαστε;

Απάντηση: Χρειαζόμαστε επειγόντως, μεταρρυθμίσεις και αποκρατικοποιήσεις - κυρίως αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας - ακριβώς για να αποφύγουμε νέο κύμα περιοριστικών μέτρων στο μέλλον. Και κάτι ακόμα. Κανείς δεν αμφισβητεί τη μετάβαση της ενεργειακής μας πολιτικής προς τις ΑΠΕ. Δεν πρέπει όμως να στραφούμε αποκλειστικά προς τα εκεί, εγκαταλείποντας το σύνθετο μείγμα όλων των πηγών ενέργειας. Προβληματίζομαι για παράδειγμα για το εάν έπρεπε να κλείσει το σύγχρονο εργοστάσιο λιγνίτη που εγκαινιάστηκε το 2014 κι ακόμα δεν έχει αποσβεστεί. Η Γερμανία δεν εγκαταλείπει τους λιγνίτες της μέχρι το 2039. Η Πολωνία για ακόμα περισσότερο. Ούτε μπορούμε να εγκαταλείψουμε τη στροφή στο φυσικό αέριο, που έχει ψηφιστεί ως "καύσιμο μετάβασης" για τα επόμενα 30 χρόνια. Το κόστος ενέργειας αυξάνεται συνεχώς. Πράγμα που υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Δεν υπάρχει Ανάπτυξη χωρίς Ενεργειακή Πολιτική. Πρέπει, τέλος, να υπάρχει μέριμνα για τις αυξήσεις τιμών, όπως της ΔΕΗ. Διότι η ακρίβεια εγκυμονεί πάντα κοινωνικές εκρήξεις. Η Ελλάδα έχει τεράστιες ευκαιρίες για Ανάπτυξη ! Έχει τεράστια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Εκεί πρέπει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση.

Ερώτηση; Πως κρίνετε τον ανασχηματισμό;

Απάντηση: Είναι αδιαμφισβήτητο δικαίωμα του Πρωθυπουργού να επιλέγει τους υπουργούς του. Όμως απαιτείται πάντοτε ιδιαίτερη προσοχή. Διότι σε κάθε ανασχηματισμό εκπέμπεται κι ένα "μήνυμα", υπάρχει "συμβολισμός"… Και ο συμβολισμός αυτός δεν πρέπει να στέλνει αντιφατικά μηνύματα. Ότι δηλαδή η Παράταξή μας υιοθετεί σήμερα απόψεις που η ίδια έχει πολεμήσει, όπως οι Πρέσπες και το σχέδιο Ανάν. Ή ότι επιβραβεύει πρόσωπα που έχουν αντίθετη πολιτική άποψη...

Ερώτηση: Η ΝΔ εν τέλει στρίβει στο πολιτικό κέντρο; Το λέω διότι ο Πρωθυπουργ'ος στη ΔΕΘ δήλωσε πως η ΝΔ εκφράζει τον πολιτικό χώρο από τη Δεξιά ως και την Κεντροαριστερά.

Απάντηση: Στις εκλογές του 2019 το εκλογικό σώμα έδωσε "αυτοδυναμία" στη ΝΔ, εκφράζοντας την αντίθεσή του , μεταξύ άλλων, για την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ στο Μεταναστευτικό, την Εγκληματικότητα και τις Πρέσπες. Ταυτόχρονα έδωσε καθαρή εντολή στη ΝΔ για εκκαθάριση των σκευωριών του ΣΥΡΙΖΑ και για να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη και η μεσαία τάξη. Όποιος θέλει να υπηρετήσει αυτές τις θέσεις, για τις οποίες έλαβε αυτοδυναμία η ΝΔ, είναι ευπρόσδεκτος. Αυτό σημαίνει "διεύρυνση"... Αλλά όταν "επιλέγονται" άτομα με αντίθετες θέσεις, αυτό δεν λέγεται "διεύρυνση" - αυτό λέγεται "μετατόπιση"! Ξέρετε, με το να μετακινηθούμε σε θέσεις "Ποταμιού" δεν κατακτάμε το "πολιτικό Κέντρο"... Είναι άλλο πράγμα να "απευθύνεσαι" σε πολίτες όλων των παρατάξεων κι είναι εντελώς άλλο να "εκφράζεις" άλλες παρατάξεις. Σε μια πλουραλιστική δημοκρατία οφείλουν να εκφράζονται όλες οι παρατάξεις αυτόνομα. Το σημαντικότερο όμως είναι το εξής ερώτημα: με τη σύγχρονη Δεξιά-Κεντροδεξιά, τι θα γίνει; Ή στο όνομα της "διεύρυνσης" θα θεωρείται ότι “μπήκε στη γωνία” η μεγαλύτερη πολιτική παράταξη της χώρας; Ακούστε: Κατανοώ την άποψη περί "διεύρυνσης". Αλλά προϋπόθεση μιας διεύρυνσης είναι να έχεις μαζί σου την βάση σου. Αλλιώς, κινδυνεύεις να απομακρύνεις περισσότερους απ' όσους προσελκύεις.

Ερώτηση: Η κοινή σας είσοδος με τον Κώστα Καραμανλή στο Βελλίδειο σχολιάστηκε ως “μήνυμα”. Είναι έτσι;

Απάντηση: Κοιτάξτε, εδώ έφτασε κάποιος άνθρωπος που κατέχει σημαντική θέση να μας πεί ότι η ποίηση του Ελύτη... χτυπάει την Εκκλησία! Περνάμε λοιπόν, μια περίοδο αμφισβήτησης απ' όλους και για όλα... Σε αυτό που με ρωτήσατε, λοιπόν: Πρόβλημα θα είχε μια παράταξη εάν οι πρώην Πρωθυπουργοί της είχαν διαγράψει ο ένας τον άλλο ή δεν μιλιόντουσαν. Όπως συνέβη στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί της ΝΔ έχουν καλές προσωπικές σχέσεις και εμφανίζονται μαζί δημόσια, αυτό μόνο μήνυμα ενότητας είναι.

Ερώτηση: Στα ελληνοτουρκικά έχουμε περάσει σε φάση εξομάλυνσης ή το αντίθετο; Γιατί είχατε δηλώσει στην προηγούμενη συνέντευξη μας ότι “με πειρατες δεν κάνεις διάλογο”. Ωστόσο ο διάλογος με τον ένα ή τον άλλον τρόπο έχει ξεκινήσει...

Απάντηση: Ποια "εξομάλυνση"; Πού τη βλέπετε; Ξεχάσατε τις συνεχείς navtex όλο το καλοκαίρι; Ξεχάσατε τις προκλήσεις των τουρκικών αλιευτικών έξω από τις ακτές μας; Ξεχάσατε τις συνεχείς δημόσιες δηλώσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών; Ακόμα και το όνομα του Αιγαίου, επιχειρούν να αλλάξουν. Παρεμπιπτόντως, θα πρέπει να νομοθετούμε με προσοχή κι όχι χωρίς να υπολογίζουμε τις συνέπειες! Τέτοιες διατάξεις, όπως αυτή που καταργήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, που αφορά στην ποινική δίωξη στους Τούρκους που ψαρεύουν στα χωρικά μας ύδατα, πρέπει να επανέλθουν άμεσα από την κυβέρνησή μας.

Το σημαντικότερο όμως για εμένα γεγονός είναι οι "φιέστες" Ερντογάν στην Αμμόχωστο που μετατρέπεται πια σε ενισχυμένη στρατιωτική βάση των Τούρκων. Ακούστε, αυτό που συμβαίνει με την Αμμόχωστο είναι πρωτοφανές παγκοσμίως. Η Άγκυρα τόλμησε να παραβιάσει τα δύο μοναδικά ψηφίσματα του ΟΗΕ που για δεκαετίες δεν είχε διανοηθεί να “ακουμπήσει” κανείς. Με την κίνηση του αυτή ο Ερντογάν ενσυνείδητα ακυρώνει την όποια προσπάθεια βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. Κι επιβεβαιώνει παγκοσμίως τον χαρακτήρα της εισβολής και κατοχής μιας χώρας-μέλους της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών! Το θράσος του Ερντογάν έφτασε στο σημείο να ζητήσει προχθές από τον ΟΗΕ να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα...! Δείτε και τι γίνεται αυτές τις μέρες στην Κρήτη, με το Γαλλικό πλοίο! Η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλλει το “δόγμα της γαλάζιας πατρίδας”, καθιστώντας παράλληλα ανενεργή την ελληνο-αιγυπτιακή συμφωνία για την ΑΟΖ! Καταργεί στην πράξη τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και επιβάλλει τη θεωρία της ότι τα νησιά δεν διαθέτουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ...!

Ακούστε, σας το λέω ξεκάθαρα: Ελλάδα και Κύπρος θα έπρεπε να είχαν ήδη αντιδράσει εντονότερα! Πρώτον, θα έπρεπε να πιέζουν συνεχώς την ΕΕ για κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Οικονομικές και άλλες. Η πίεση αυτή θα έπρεπε μάλιστα να εντείνεται, όπως εντείνονται οι προκλήσεις. Ακόμα και βέτο σε Ευρωπαϊκές αποφάσεις, θα μπορούσαμε ίσως να θέσουμε! Δεύτερον, θα έπρεπε να ζητήσουμε ενεργοποίηση της ρήτρας Αλληλεγγύης της ΕΕ, όπως παλαιότερα έχουν κάνει άλλες χώρες. Τρίτον - και πέρα από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς - να προχωρήσουμε σε πιο ενεργές συμμαχίες με κράτη εντός της Ένωσης και στην ευρύτερη περιοχή μας, που θίγονται από την Πολιτική της Τουρκίας. Δεν πρέπει - επ' ουδενί - να εκληφθεί η πολιτική μας ως "παθητική στάση" απέναντι στις απροσχημάτιστες προκλήσεις του Ερντογάν! Δεν πρέπει να θεωρείται ότι δημιουργούνται τετελεσμένα με την δική μας ανοχή.

Απέναντι σε μια Τουρκία που κλιμακώνει συνέχεια, εμείς πρέπει να ενισχύουμε συνεχώς την Αποτροπή μας. Όχι να δίνουμε την εντύπωση ότι ενδίδουμε σε "Κατευνασμό του θηρίου" - που έτσι αποθρασύνεται περισσότερο... Κι ακόμα, ξεχάσατε τις προκλητικές δηλώσεις της Άγκυρας για τη Θράκη; Ιδιαίτερα στη Θράκη, που δεν θα σταματήσω να το λέω, πρέπει να προσέξουμε πολύ! Είχα όντως, προειδοποιήσει ότι με "Πειρατές" δεν κάνεις διάλογο. Το πρόβλημά μας σήμερα δεν είναι αν... πρέπει ή δεν πρέπει να κάνουμε "διάλογο" με αυτήν την Τουρκία. Το πρόβλημά μας είναι πώς θα κάνουμε αξιόπιστη Αποτροπή. Σε συμμαχία με άλλες χώρες που καθημερινά συμμερίζονται όλο και περισσότερο τις απόψεις για την Τουρκία και τον αποσταθεροποιητικό της ρόλο.

Ερώτηση: με τα Μνημόνια για τα Σκόπια τι θα κάνετε κ. Πρόεδρε εάν έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή;

Απάντηση: Μη με ξαναρωτάτε. Έχω τοποθετηθεί δημόσια και ξεκάθαρα.

Ερώτηση: Τέλος, κ Πρόεδρε, πως σχολιάζετε την υπόθεση της "σκευωρίας Νοβάρτις", με όσα έχουν ή δεν έχουν συμβεί;

Απάντηση: Ακούω πολλά και παρατηρώ πολλά. Πολλά και περίεργα. Όπως ότι οι κουκούλες παραμένουν... Εγώ αναμένω. Το δικό μου “μέχρι τέλους” δεν θα αλλάξει ποτέ. Είπα ότι η σκευωρία θα αποκαλυφθεί πλήρως - και θα αποκαλυφθεί! Καθαρές κουβέντες!,

